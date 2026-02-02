亞股大逃殺 台股相對穩健、跌幅小於韓印中港

今日亞洲股市遭空軍重創，法人表示，從亞股表現比較，台股已經充分展現韌性。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕今日亞洲股市遭空軍重創，資金大逃殺！在賣壓集結籠罩下，今天亞洲主要股市一片綠油油，根據統計，單日跌幅最大、也是今年漲最多的韓國股市，跌幅達5.26%，其它跌幅依序為印度4.88%、中國上海2.48%以及香港2.23%：至於台股表現相對穩健，今天下跌1.37%，跌幅小於韓國、印度、中國及香港等。

亞股陷入空頭，短短三個交易日，台股下跌1179點；根據統計，台股2026年2月2日收盤指數為31624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%，成交量約7404億元。

廣告 廣告

若以今天亞洲各國股市表現來看，跌幅從最低到最大，依序是新加坡跌0.26%、泰國跌0.32%、日本日經225跌幅1.25%、台灣跌1.37%、香港跌2.23%、中國上海跌2.48%、印度跌4.88%以及韓國股市跌5.26%。

法人表示，近日國際股市波動較大，但從亞股表現比較，台股已經充分展現韌性；根據統計，今年以來漲幅是亞股第二，後市仍可期。

金管會也提供基本面數據，去年截至12月底本益比約23.22倍，現金殖利率達2.29% (加計股票股利為2.36%)。至於國內上市櫃公司去年截至12月底，累計營收約49.57兆元，較去年同期成長13.78%。

此外，上周五(1月30日)信用交易之整戶擔保維持率為185.9%。台股基本面持續維持穩定，目前整體信用風險尚在可控範圍內。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南韓股市狂瀉一度暫停交易 SK海力士、三星灰頭土臉

勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅逾5.7萬雙創歷史新高

台股收盤》記憶體集體狂瀉 指數收跌439點失守31700點

貴金屬大崩盤 彭博揭罪魁禍首是中國

