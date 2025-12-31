亞股封關行情表現分歧 部分市場隨美股走弱

（中央社香港31日綜合外電報導）今天是亞洲股市2025年最後一個交易日，市場表現分歧，部分股市隨美股跌勢走弱，投資人則關注新年假期，銀價進一步下滑。

法新社報導，截至今天下午，銀價下跌近9%，金價也小幅走低，雙雙延續自近期歷史新高以來的回調趨勢。

由於遇上節日假期，本週交易依舊清淡，香港、雪梨及新加坡小幅收低，而上海、台北及孟買則微幅上揚，為全球市場強勢的1年劃下句點。

華爾街主要指數於30日收盤小幅下跌，顯示投資人對人工智慧（AI）類股估值的疑慮仍在。

儘管如此，美國主要指數2025全年仍維持穩健漲勢，亞洲市場同樣表現良好。

香港恆生指數全年上漲28%。首爾與東京因假期休市，不過首爾韓國綜合股價指數（KOSPI）全年大漲75%，日經225指數則累計上揚逾26%。

官方數據顯示，中國12月製造業活動略為回升，為這個全球第2大經濟體較黯淡的年度帶來一線曙光。

美國聯邦準備理事會（Fed）今年下半年實施貨幣寬鬆政策，是推動全球市場升溫的主因之一；再加上大量資金湧入AI領域帶動科技股飆升，也拉抬全球股市。

聯準會12月政策會議紀錄顯示，多數官員認為，如果通膨如預期隨時間降溫，未來降息將是合適的選擇。（編譯：林沂鋒）1141231