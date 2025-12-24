亞股平安夜漲跌互見 台股漲175點、日韓股走揚 金銀銅價再飆新高

亞股市場今（24）日普遍上漲，台股以 28,383.61 點開出，指數一度上漲至 28,486.38 點，上漲 175.91 點，逼近 28,500 點，權值股台積電（2330）股價重回 1,500 元大關。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 平安夜前，美股四大指數周二全面收漲。亞股市場今（24）日也普遍上漲，台股以 28,383.61 點開出，指數一度上漲至28,486.38 點，上漲175.91 點，逼近 28,500 點，權值股台積電（2330）股價重回 1,500 元大關。

早盤焦點個股表現，台積電（2330）上漲 10 元來到 1,500 元，漲幅 0.67%，隨後回到 1,495 元；鴻海（2317）上漲 3 元至 227 元；聯發科（2454）上漲 5 元至 1,395 元；廣達（2382）上漲 1.5 元至 266 元。金控股方面，富邦（2881）上漲 0.3 元至98.4 元；國泰金（2882）上漲 0.3 元至 77 元，隨後漲勢收斂維持平盤。航運股長榮（2603）則維持平盤至 186 元。

除了台股外，亞股今日普遍看多，日經指數在上午 9 時暫報 50,563.04 點，漲 150.17 點或漲幅 0.3%；東證指數於平盤附近擺檔；韓國 Kospi 指數上漲 0.2% 至 4,123.43 點。香港恆生指數期貨價格為 25,823.5 點，高於上一交易日的收盤價 25,774.14 點。不過，新加坡海峽指數則小跌至平盤下，跌 0.17% 至 4,631.16點。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲 79.73 點或 0.16%，收在 48,442.41 點；標普 500 指數上漲 31.3 點或 0.46%，收 6,909.79 點；那斯達克指數漲 133.01 點或 0.57%，收在 23,561.84 點；費半指數漲 38.97 點或 0.55%，收 7,184.54 點。

輝達已告知中國客戶，計劃在二月中旬農曆新年前，開始向中國出貨其次高階的 AI 晶片。在科技股持續反彈帶動下，四大指數走揚，輝達收漲 3%、博通漲 2.3%，台積電 ADR 漲 1.5%，有助台股今挑戰前高，後續創新高需唯量是問。

美國經濟分析局周二（23 日）公佈第三季 GDP 年增率達 4.3%，高於市場先前預期，也是近兩年來最快的成長節奏。同時，ADP 就業、工業產出以及耐久財訂單等數據整體偏強。儘管美國消費者信心連 5 個月下滑，且降息預期有所降溫——明年一月、三月和四月的降息機率同步下調，僅六月仍接近五五開。但市場似乎更相信強勁的「硬數據」所描繪的經濟韌性。

在利率預期重新定價的背景下，美債殖利率一度大幅上行，短天期表現特別明顯，兩年期一度走升 2.13 個基點，報 3.528%；美元則連兩跌、回落至 10 月初水準，由於美元走軟及宏觀與地緣不確定性，再推升貴金屬價格。黃金周二逼近 4,500 美元關口，今早更直接突破；白銀突破 71 美元，金銀比下探至十年來低位，銅價亦刷新歷史新高。

