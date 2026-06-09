亞股自黑色星期一反彈 美國銀行警告台韓股漲幅過熱

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2026.6.9，南韓股市從前一天的暴跌中強力反彈。美聯社



亞洲股市經歷「黑色星期一」後，今天迅速回彈。南韓股市早盤上漲超過3%，日本日經指數也大漲超過1千點。美國銀行在最新報告中點名，台灣、南韓和芬蘭股市已經出現過熱警訊。

韓國綜合股價指數（KOSPI）前一天暴跌8%觸發融斷機制後，今日如彈力球般猛力回升。截至當地時間今日上午9時半，KOSPI回彈265點，漲幅超過3.5%。

韓股今日的回升力道主要來自半導體類股。三星電子股價大漲3.05%，SK海力士漲幅驚人、達到6.65%。

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然而，通常被稱為韓國恐慌指數的 KOSPI 200 波動率指數（VKOSPI）飆升 12.98%，達到 86.58 點，突破 80 點大關。該指數在交易時段一度飆升至 87.03 點，創下自 2009 年 4 月 13 日首次推出以來的歷史新高。

日經225指數今早一度大漲逾千點，東京股市的買盤也集中在半導體類股。

美國銀行（BofA）分析師在一份最新報告中警告，這波股市回彈基礎薄弱。影響全球油價的荷姆茲海峽仍遭封鎖，居高不下的債券殖利率也是一大隱憂。美國銀行在報告中說：「通膨問題依然嚴重，全球68家央行中有46家未能達成通膨目標，這也可以解釋，為何債券市場正在重新定價以適應更緊縮的政策，以及為何長期資產、私人信貸和一些新興市場貨幣舉步維艱。」

美國銀行同時點名3國股市已呈現過熱現象：「我們的全球廣度指標（Global Breadth Rule）顯示，將近一半的股市已經處於超買狀態，其中以韓國、台灣和芬蘭最為嚴重。」

台灣和南韓是全球半導體與 AI 供應鏈的重鎮。近期 AI 和科技股瘋漲，導致這兩個市場的估值被過度拉高，散戶融資槓桿太大，因此被分析師點名「過熱風險最高」。

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