亞股開春強勢衝高 韓台兩國分別漲8.83％、4.58％

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來，亞股帶頭衝鋒、漲幅最強勁，依序是南韓大漲8.83%、越南漲4.67%及台灣加權指數漲4.58%，尤其，科技股權重占比較高的韓台兩國，最受到投資市場關注；不過，投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，市場逐漸換手，因此，「應找有基本面、而不是追價」。

開春以來，亞洲股市「強強滾」，全面衝刺資金行情！統計顯示，去年全年亞洲股市漲幅最高，分別是南韓、越南、香港、日本及台灣，其中，2025年香港、日本與台灣的股市漲幅表現相當，常常互有領先、伯仲之間。

廣告 廣告

至於今年開春以來，身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市表現最為亮眼，由於半導體龍頭庫存去化完成與次世代AI晶片出貨大增，台韓兩國的高關鍵技術仍維持領先優勢地位。

尤其，投顧機構也點名，台灣加權指數已經連續第三年、漲幅超過25%，凸顯台股的強勁韌性。

法人表示，台北股市持續大跨步前進，上週單週漲939.15點、漲幅3.20%，收在30288.96點，再創新高，五日均量來到7759億的新紀錄。上櫃市場雖然追隨其後，仍然欠缺力量，一週漲幅僅0.65%，收在279.85點，距離歷史高點有很大距離。

此外，美股三大指數上周全面走揚收漲，那斯達克上週累計漲1.88%、標普500指數週漲1.57%、道瓊工業指數週漲2.32%，其中，標普500及道瓊指數雙雙創歷史收盤新高。

對此，永豐投顧指出，從走勢來看，大盤指數在2萬9300點至2萬9700點之間有跳空缺口，台股8000億元以上的巨量發生在3萬0300點至3萬0400點附近，這都意味著，今年進場的投資人被拉出成本的差距，短時間支撐區已經迅速上移到30000點附近，也就是可能讓去年獲利一趟的法人接受更高的成本。

「短線震盪，第一波攻勢停歇。」永豐投顧表示，上週台股在大跨步走進30000點後、出現震盪，台積電也由1700元價位回撤，短線攻勢暫歇，新資金必須在30000點以上建立部位，市場逐漸換手，等待新發展。

投顧分析師表示，市場資金搶進，尋找拉抬落後股，如面板就迅速上漲，甚至低基期的股票先漲再說，由於融資增加迅速，建議投資人應避開，等待市場降溫。

總結而言，AI發展仍未終止，但股市在年初呈現爆發溢出，因此，投資人可冷靜面對，找有基本面股投資、而不是追價，做長線規劃。本週指數區間看2萬9500點至3萬1000點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣出口大驚奇寫紀錄！外媒卻說「注意了」...原因曝光

熬到晉升年薪200萬元 55歲經理看到薪資單後嚇傻問「哪裡搞錯？」恍然大悟了

櫻桃爆出超級甜甜價！台灣最殺價格來了

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

