亞股震盪！韓股慘跌5%「一度暫停交易」 台股失守3萬2大關、日股小紅

美國總統川普點名鷹派大將華許（Kevin Warsh）掌舵聯準會，此舉讓全球投資人降息夢碎，市場預期高利率環境恐將長期盤旋。消息引發金、銀等貴金屬應聲跳水，重擊亞太市場；其中南韓股市首當其衝，KOSPI指數一度暴跌逾5%，盤中更因KOSPI 200期貨跌幅達5%，觸發「sidecar」（暫停程式交易）機制，緊急暫停程式交易5分鐘，市場氣氛明顯轉趨保守。

綜合外媒報導，受貴金屬市場慘烈拋售與美指期重挫夾擊，亞太股市今（2日）普遍走弱，其中韓股跌勢尤為慘重，KOSPI指數早盤一度暴跌逾5%，不僅終結連4日漲勢，更創下自去年11月21日以來最大單日跌幅；指標權值股三星電子與SK海力士雙雙慘遭血洗，跌幅分別達5.55%與6.66%，小型股為主的KOSDAQ指數也下跌4.45%。

台股同樣難逃波及，受美股全面收黑拖累，台股今（2日）開低走低，盤中因台積電跌30元，台股最低下探31,359.95點，狂瀉703.8點，隨後雖見跌勢收斂，但終場仍下跌439.72點，最終收在31,624.03點，失守3萬2大關。電子權值股今日表現集體低迷，台積電終場下跌10元，收在1,765元，其餘指標股如鴻海、聯發科及廣達也悉數收黑。

相較於韓、台股市慘烈狀況，日股表現相對堅挺，但走勢宛如雲霄飛車，日經平均指數早盤氣勢如虹，一度狂飆逾900 點，衝破5萬4大關，隨後卻因獲利了結賣壓湧現，導致漲幅收斂，終場僅小漲99.16點，收在53,422.01點。儘管呈現「虎頭蛇尾」走勢，但東證指數（TOPIX）與 JPX Prime 150 仍雙雙收紅，反映市場資金正從高波動的科技與半導體族群抽離，轉向京瓷、大金工業等營運穩健的價值型藍籌股，展現防禦韌性。





