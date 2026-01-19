亞航80年 拓展業務獲利成長

亞洲航空歡慶創立八十週年，公司業務項目擴展，業績也獲利穩定成長。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

亞洲航空今年創立八十週年，去年營業額高達五十四億元，年增約百分之五。亞航表示，主要因軍用、民機及直升機維修業務持續成長，帶動獲得穩定；董事長李偉賢表示，看好光纖陀螺儀和無人機發展，未來將是公司重要發展方向，也將開啟軍工技術轉化為國內外商用產品新路徑。

回首亞航發展歷程，無論是從飛虎時代轉型成立的民航空運隊、修護廠獨立成立亞航公司，成為台灣第一家民航專業飛機維修公司，而後轉為台灣國人營運、台翔台糖入主成為股東；亞航指出，在所有同仁努力下，發展軍機及直升機維修能量，從一開始的披荊斬棘，歷經多年發展，蛻變成具獨特性標竿型的信賴產業，二０一八年公司上市，以卓越服務品質稱譽，更成為世界級飛機專業維修重要樞紐。

亞航指出，軍用、民機及直升機維修業務是公司深耕航太服務，不可動搖的關鍵支柱，而光纖陀螺儀（ＦＯＧ）與無人機製造，則為新興業務，正蓬勃發展中，開啟公司從軍工技術轉化為國內外商用產品新篇章，為國防自主、軍工與航太產業注入新量能，展現亞航卓越品牌的關鍵力量。

逢八十週年，亞航舉辦八十週年慶。李偉賢感謝合作夥伴和所有同仁，共同見證這歷史性里程碑，強調八十年不是終點，而是一個嶄新起點，在和諧團結，創造利潤、開創能量、永續經營目標下，積極因應時代挑戰，邁向永續未來。