亞莉安娜拍戲拍到婚變 《魔法壞女巫》導演「她沒對鏡頭隱瞞」

亞莉安娜《魔法壞女巫：第二部》飾演格琳達，是眾人眼中的好女巫，以魔法帶給奧茲國善良，享受著光環與名氣，但只有她知道那些被掩埋的真相。（UIP提供）

去年電影《魔法壞女巫》（Wicked）推出時，大家最關新的八卦話題，就是女主角亞莉安娜（Ariana Grande）花上一年在倫敦拍戲，導致跟前夫道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）婚姻走上句點。如今《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）即將推出，導演朱浩偉（Jon M. Chu）表示，整個過程她都毫無保留，「她沒對鏡頭隱瞞。」

亞莉安娜以《魔法壞女巫》入圍奧斯卡最佳女配角，但也在去年3月19日判准離婚，同一天也是個人新專輯《永恆陽光》（eternal sunshine）、單曲〈we can't be friends（wait for your love）〉在告示牌專輯榜與單曲榜同步奪冠的歷史紀錄。大家只關心她跟片中另外一位演員伊森斯萊特（Ethan Slater）交往，卻忘記婚變時她還是得繼續拍戲。

導演朱浩偉說，在那一段她私生活天崩地裂的時候，她依然要拍片，「那一段時間，我看著她應付種種心煩意亂的狀望，卻更加敞開心胸，對演戲付出更多，她沒對鏡頭隱瞞。」導演也認為，經歷了婚變後，亞莉安娜對於片中一些描述黑暗的場景，表現更為出色；假使把《魔法壞女巫》看成童年成長過程，《魔法壞女巫：第二部》就像是成年後的回顧，「因為她們昔日的夢想破滅了，她們以成年的自我，回顧這一切。所以看完兩部電影後，大家會認同這是一個故事，而不是單純地上下集區分。」

導演朱浩偉（左）與飾演艾法芭的辛西婭艾利沃（右），則承受「西方壞女巫」的污名，下定決心要揭開奧茲國大巫師的真面目。（UIP提供）

有別於百老匯音樂劇《女巫前傳》，《魔法壞女巫：第二部》收錄了幾首新的歌曲，這是音樂劇作者史蒂芬許瓦茲（Stephen Schwartz）的拔刀相助。導演朱浩偉說，當新冠疫情緩和、封城令結束後，眾人終於可以第一次見面，於是到他家吃飯，「她們還沒一起讀本過，所以史蒂芬坐在鋼琴前，替她們演奏了新歌〈No Place Like Home〉，她們邊聽邊流下眼淚。」而這些新譜寫的歌曲，也是針對兩位女主角，辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜的歌喉所設計過的，朱浩偉說，「雖然當時演員人選已經確定了，但她們不曉得還有新歌等著她們，她們只是來理解戲裡的服裝設計風格，還有些場景上的設計等等。這可以說是一個起點，因為很多內容還會隨著時間而更動，但這的確是我們踏上《魔法壞女巫》旅程的起點。」

