亞莉安娜被酸「不夠格」 親吐心聲：非常受傷

《魔法壞女巫：第二部》搶先版在MyVideo上架。（圖／台灣大哥大MyVideo）

台灣大哥大MyVideo1月電影片單重磅上架，由亞莉安娜主演的音樂奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》搶先版，亞莉安娜坦言，角色公布初期，充斥著「我不夠格」、「我撐不起來」的聲音，「我很快就明白，如果一直聽那些噪音，我會先被擊倒。」她選擇全面關閉外界評價，把所有心力投注在角色與拍攝現場，「我必須對得起這個角色，也對得起相信我的人。」

奇幻愛情劇《換乘真愛》。（圖／台灣大哥大MyVideo）

《魔法壞女巫：第二部》全球票房已突破5.22億美金（約台幣165億元），不過亞莉安娜跨足影壇始終遭放大檢視，她也直言，當付出被質疑時其實非常受傷，但最終學會用作品回應一切，「我知道自己給出了全部的生命與情感，這就夠了。」去年獲得奧斯卡最佳女配角提名，成功以演技證明自己是真正的演員。

而另一主打則是「緋紅女巫」伊莉莎白歐森主演的奇幻愛情劇《換乘真愛》。她在片中挑戰「90歲靈魂狀態」，自嘲現實中就有「老靈魂」，對科技爆發前的年代十分著迷。歐森透露，片中日常平凡的夫妻情與現實生活的丈夫極為相似，這種「日常之愛」成為她演出的情感核心。

