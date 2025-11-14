亞莉安娜首映會突遭噁男強摟！變態身分被起底是慣犯

亞莉安娜出席電影《魔法壞女巫：第二章》首映會遭襲擊。（圖／UIP）





電影《魔法壞女巫：第二章》11月12、13日在新加坡聖淘沙舉行亞太首映會，主演群亞莉安娜（Ariana Grande）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、楊紫瓊走黃毯星光大道時，突然有一名男子闖入強制摟抱亞莉安娜，現場一片混亂。

亞莉安娜遭噁男襲擊，辛西婭霸氣驅趕。（圖／UIP）

亞莉安娜昨日出席電影《魔法壞女巫：第二章》新加坡首映會，她當時與其他主演一起走上黃毯星光大道，正在替圍欄旁的粉絲簽名時，突然間有一名穿著休閒白色服裝的男子跨過圍欄，衝到亞莉安娜身旁對她勾肩搭背、揮手跳躍，一旁的楊紫瓊一臉驚恐，辛西婭艾利沃立刻衝上前推開該男子，保全才將他壓地制伏。

亞莉安娜被嚇到驚慌失措，男子被帶走後她依然驚魂未定，雙手按著胸口用力呼吸想平息情緒；該男子後續還想要二度跑進場，最後被全場噓聲、架離現場。經查發現，該男子為突襲藝人慣犯Johnson Wen，美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、加拿大天王威肯（The Weeknd）都曾受害，他事後還將影片發佈炫耀：「親愛的Ariana Grande，謝謝你讓我和你一起跳上黃毯！」引起公憤。



