亞裔住哪裡？ICE挨家挨戶盤查嚇壞民眾

隨著美國副總統范斯(JD Vance)先前承諾的「挨家挨戶」移民暨海關執法局(ICE)突襲行動逐步落實，有主流媒體指出，ICE人員近日在明尼蘇達州向居民詢問其亞裔鄰居的居住位置，引發外界強烈關注與爭議。

「芝加哥論壇報」報導，聖保羅市(St. Paul)居民伊麗莎白．盧格特-湯姆(Elizabeth Lugert-Thom)上周在臉書發文警示，稱有兩名聯邦執法人員到訪她位於北區(North End)的住家，要求她指認社區內的苗族及其他亞裔家庭。

盧格特-湯姆表示，敲門的執法人員並未清楚佩戴識別證，也未先表明身分，便拿出一張照片詢問她是否認識警方正在尋找的某人。她回憶，對方告訴她：「這是為了你的安全，我們需要找到這個人。」

她向芝加哥論壇報表示，在自己回覆並不知情後，對方隨即追問：「那亞裔家庭呢？」她說，自己刻意以模糊回應帶過，並未向對方指出任何鄰居的住處。她在臉書貼文中寫道，自己被「要求指認社區內的苗族／亞裔住戶」。

盧格特-湯姆解釋，之所以公開此事，是因為「我對他們要我做的事情感到有些震驚，也有點被嚇到」。

有評論指出，ICE在明州展開的挨家挨戶行動，讓人聯想到歷史上其他威權政體中，執法人員針對特定族群進行清查的作法；相關比較在輿論場引發激烈爭辯。

「紐約時報」13日報導，截至目前明州至少已有100人遭ICE拘留，並被送往德州進行遣返程序。被拘留者多為索馬利亞移民，也包括來自緬甸與厄立垂亞(Eritrea)者。報導指出，移民執法人員仍在逮捕部分依法入境、且正依合法程序申請身分或公民資格的難民；此舉發生之際，川普政府已下令暫停所有綠卡申請與審理作業。

另有研究顯示，2025年2月至7月期間，ICE逮捕亞裔移民的人數大幅上升，從拜登政府同期的1054人增至3705人，成長逾三倍；其中，未具刑事前科的被拘留者人數，約為有刑事定罪者的兩倍。

