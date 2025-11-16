亞裔業者成目標 紐約法拉盛餐廳一周內連遭竊
近來全美多地接連傳出針對亞裔商家及家庭的有組織入室盜竊案件，而法拉盛過去一周也陸續出現多起餐廳遭竊，社區憂心成為下個「重災區」。本報接獲讀者投訴指出，多家位於法拉盛的亞裔餐館在傍晚至晚間時段遭人闖入，店內櫃台、抽屜與置物間被翻箱倒櫃，值錢物品被搜刮一空，疑似遭同一批犯案手法熟練的竊賊盯上。
一名業者友人提供信息表示，事發時段大約在上周四至周日下午4時到7時之間，竊賊趁店員忙於外場或備餐時闖入後方空間，「翻箱倒櫃，所有能拿走的都拿走」，多家餐廳業者私下相互提醒「最近有人專找亞裔店家」，氣氛緊繃。業者表示，竊賊行動迅速、目標明確，疑似熟悉店內動線，「整個屋子所有房間的邊邊角角全部被翻了出來、金飾品藏在衛生間的馬桶內都能被拿走。」
這類「專挑亞裔家庭與商家下手」的竊案並非個案，據「紐約時報」報導指出，近一年全美包括佛州、威州、俄亥俄、科羅拉多與奧州等地，都傳出犯罪集團針對亞裔業主下手的情況，涉案者多為來自南美的有組織集團，犯案前常以租短租屋、白天踩點、使用信號干擾器癱痪警報等高技術手法執行入室盜竊，並利用網路資料庫、或觀察超市等店家作息後跟蹤回家。
法拉盛當地居民近日也在與109分局的會議中提出擔憂，一名叫Michelle的韓裔居民分享，自己的朋友家連續遭竊，家中多個房間被翻得「像被龍捲風掃過」，家人連夜搬離，「大家真的都很害怕，覺得這是有系統的犯案」，她呼籲警方提高巡邏密度，並加強店家防盜指引。
警方表示，近幾月確實收到零星類似報案，呼籲商家務必提高警覺，包括安裝有線(非Wi-Fi)的警報系統、使用加強型門鎖、避免在店內囤放大量現金等，也提醒業者若發現可疑人員在店前徘徊，務必立即通報。
多名法拉盛居民受訪時坦言，近來的竊案讓他們精神高度緊繃，「我們每天都是十幾小時工作，回家只想休息，沒想到還要擔心被盯上。」
亞裔組織呼籲市府、州府與執法單位正視問題，並指出亞裔因語言障礙、擔心報案流程複雜等原因，常選擇不向警方通報，讓犯罪更難追查。社區盼透過更多政府資源，協助提高防範能力，避免法拉盛成為下一個全國性亞裔盜竊集團的目標。
更多世界日報報導
明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
咖啡1年內貴40%、牛肉、香蕉漲價也超過通膨 消費者吃不消
MAGA地震 川普與議員格林斷絕關係
其他人也在看
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 2 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣家庭照顧者關懷協會今天邀百名長輩、家庭照顧者與居民漫步名間鄉松柏嶺；協會表示，長者願走出家門、家屬相伴、社區熱情協作，眾人透過步行連結彼此，陪伴力量令人感動。中央社 ・ 5 小時前
泡水3小時！婦颱風前跌落水圳 13歲女兒機警報案救母
花蓮縣 / 綜合報導 鳳凰颱風襲台前，11月11日已經有狂風大雨，當時花蓮卓溪鄉有一名婦人外出，疑似身體不適跌落住家旁的灌溉水圳，水流湍急，婦人一路被往下游沖了60公尺，所幸僅13歲的女兒，發現媽媽受困水中，機警打電話報案，搜救過程中，搜救人員頂著風雨、邊走邊喊，最後在警民合作下，成功救起婦人，雖然已經泡在水中約3小時，但婦人獲救時意識清楚、送醫後沒有大礙。 員警說：「先站著先站著，等一下，踩就對了，等一下，她那邊沒辦法踩。」兩名員警站在溝渠旁，神情緊張，因為水圳裡有一位婦人受困在內，得合力才能把人往上拉，警方需費九牛二虎之力，員警VS.民眾說：「等一下等一下，先抓這個，踩腳，那個給她踩腳。」從另個角度看，水已經淹超過婦人膝蓋，而且灰黑色的溪水很湍急，一旁的土堤又濕又滑還雜草叢生，她只能神情驚恐站在水中等待救援，員警第一時間想利用繩索拉人，但婦人找不到施力點，爬不上去，員警VS.民眾說：「我下去讓你踩我的背，你要下去是不是，小心喔我怕你上不來。」一名熱心的民眾跳到水裡，把自己當成墊腳石，緊緊抓住土裡的藤蔓，讓婦人能踩著他往上爬，再警方協助下，終於救出婦人。員警說：「坐著坐著，看一下有沒有失溫。」而她會被發現，全靠年僅13歲的女兒機警求救，員警VS.婦人女兒說：「人在哪裡，那一條河漂過去了，漂過去了，那條河漂過去了。」員警說：「不要急不要急你先站著就好了，你先站著就好了。」婦人11日一早6點多，自行外出卻跌進灌溉水圳，一路被往下游沖了60公尺，女兒早上沒看到媽媽，沿路找人，結果發現媽媽跌進水裡，緊急打電話報案，一行人，頂著風雨邊走邊喊，在上午9點多，救援成功，而婦人泡水時間約3個小時。花蓮縣玉里分局卓樂派出所所長陳照欽說：「婦人意識清楚，隨即合力將人救起並通報消防送醫。」幸好女兒及時發現警方迅速趕到，沒浪費黃金救援時間，施姓婦人送醫後沒有大礙。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力
現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說...聯合新聞網 ・ 9 小時前
攻城獅主場回歸氣勢強 5532觀眾到場 成功擊退中信特攻添二連勝
（記者蔡函錚／綜合報導）昨日（15日）新賽季的第一個主場夜，攻城獅將新竹縣體育館再次變成紫色海洋。官方統計，本 […]引新聞 ・ 9 小時前
蘇澳土石流堆積鐵皮住家半層樓 連日清運外觀已現
（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）颱風鳳凰侵襲造成宜蘭蘇澳大淹水，湖東路山坡發生土石流，大量土石堆積在鐵皮住家，高度約半層樓，幸無人受傷，經連日清運今天下午已可見住家外觀，里長預估明天會告一段落。中央社 ・ 3 小時前
美參議員費特曼跌倒縫20針 臉傷康復已返家休養
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）今天表示，自己在13日跌倒，導致臉部縫了20針，目前已經出院回家。中央社 ・ 6 小時前
漁翁島燈塔界碑漆上白漆惹眾怒 航港局：油漆為古蹟保存方式之一
去年漁翁島燈塔進行塔身構件整修作業，今年6月才修復全面開放。卻有人發現2塊「閩海關界」，被工程單位以白漆覆蓋，讓古蹟蒙塵。主管的航港局表示，因關界碑為燈塔圍牆的一部分，為避免風化海鹽侵蝕，油漆為古蹟保存方式之一，每年例行的燈塔圍牆油漆作業時，關界碑亦同時上漆，並於油漆作業完成後，再行將界碑文字描繪上自由時報 ・ 5 小時前
韓國瑜變「政治鬥雞」開嗆！她：輸掉1優勢
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜12日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文分享自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北港外海中國漁船起火 海巡新竹艦馳援滅火救難
（中央社記者王鴻國新北16日電）海巡署艦隊分署今天表示，中國籍漁船昨天下午4時許於台北港西北方28浬失火求救，新竹艦立即趕赴現場滅火救援，成功協助15名船員在另艘中國籍漁船接駁下，安全撤離。中央社 ・ 3 小時前
世界公開裝備健力錦標賽 大力士楊森臥舉摘金
（中央社記者黎建忠台北16日電）在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」，台灣大力士楊森今天在男子組120公斤級臥舉以340公斤摘金，最終個人獲1金1銀1銅。總統賴清德拍發賀電。中央社 ・ 8 小時前
墨西哥Z世代抗議治安失策 示威爆衝突致120傷
（中央社墨西哥市15日綜合外電報導）墨西哥市當局表示，今天有數千人走上市區街頭，抗議總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的治安政策，活動當中至少有120人受傷，其中多數為警察。中央社 ・ 9 小時前
數千墨西哥民眾走上街頭 抗議毒品暴力與安全政策
（中央社墨西哥市15日綜合外電報導）數千民眾今天走上墨西哥市（Mexico City）街頭，抗議毒品暴力以及總統克薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的安全政策。中央社 ・ 11 小時前
廣東高中女生臉部遭長箭射入 校方與醫院說法不一引網友質疑
中國廣東省佛山市驚傳離譜校園意外！根據《新京報》、《九派新聞》報導，佛山市三水中學日前舉辦運動會開幕式，在眾目睽睽的射箭表演環節中，一支箭竟當場射中一名高三女學生的臉部。驚悚畫面在網路瘋傳，更有目擊者踢爆，表演者射靶命中率極低，校方與醫院事後說法兜不攏，引發中國網友強烈質疑。自由時報 ・ 11 小時前
地方市長遇害 引發墨西哥Z世代上街抗議
數千人15日走上墨西哥首都墨西哥市(Mexico City)街頭，抗議日益嚴重的犯罪、腐敗和犯罪免責(impunity)現象。這場由Z世代(Generation Z)成員組織的抗議活動，最終獲得了反對黨年長的支持者力挺。 今年在多個國家，出生於90年代末期至2010年代初期期間的Z世代族群，已經組織了多場示威，抗議不平等、民主倒退和腐敗。 規模最大的「Z世代」抗議活動9月時發生在尼泊爾，起因是該國禁止社群媒體，最終導致尼泊爾總理辭職。在墨西哥，許多年輕人表示，他們對於如腐敗和暴力犯罪不受懲戒等系統性問題感到沮喪。 儘管最近發生了一系列引人注目的兇殺案，包括西部米卻肯州(Michoacan)一名受歡迎的市長遭到謀殺，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的支持率仍然很高。 在15日示威的前幾天，薛恩鮑姆指責右翼政黨試圖滲透Z世代運動，並利用社群媒體上的機器人程式來增加參與人數。 一些「Z世代」社群媒體網紅本週表示，他們不再支持16日的抗議活動，不過像前總統佛克斯(Vicente Fox)和墨西哥億萬富豪皮列戈(Ricardo Salinas Pliego)等老一輩的人物中央廣播電台 ・ 11 小時前
高速公路驚見「活體雨刷」 蛇狂甩身軀笑翻全網
生活中心／李筱舲報導高速公路上駕駛，除了注意路況，偶爾還會遇到一些意想不到的插曲。近日，一名網友分享自己行駛高速公路時，突然發現一條蛇出現在車頭前方，隨著高速公路的氣流扭動狂舞了3到5幾分鐘才消失。這段驚魂又搞笑的奇遇，讓原PO笑問：「請問開車開到一半有蛇出來跳舞的機率有多大？」。民視 ・ 7 小時前
訪談跨世代女性 劉香蘭書寫冷戰金門女性人生 (圖)
學者劉香蘭訪談金門老、中、青三代女性寫成「邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生」一書，記錄冷戰對她們帶來的挑戰與機會。中央社 ・ 3 小時前
高市早苗惹怒中國 中國旅客瘋退赴日機票
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並敦促中國民眾勿赴日旅行。中國多家航空緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
5千人開跑！國家地理路跑「大冠鷲」主題登場
一年一度的「國家地理雜誌野生動物路跑」今（16）日上午在新北市十三行博物館熱鬧登場，吸引超過5千名跑者參與。以「大冠鷲」為主題的路跑，不僅串聯八里左岸山海景緻，更結合考古、環境教育與保育行動，讓民眾在奔跑中實踐永續理念，形成獨具深度的運動嘉年華。中時新聞網 ・ 8 小時前