亞資中心拚2年有感 彭金隆：資產規模增4兆提前達標

（中央社記者蘇思云台北23日電）金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心，提出「2年有感、4年有變、6年有成」目標。彭金隆今天表示，此時是推動台灣金融業升級轉型的絕佳時機，目前累計已鬆綁超過42項法令，整體資產規模成長超過新台幣4兆元，提前完成2年有感的階段性目標。

彭金隆今天出席媒體舉辦的金融競爭力論壇。彭金隆致詞時表示，台灣從1995年至今，曾多次嘗試推動類似計畫，但沒有發生預期成效，先前提出亞資計畫時，很多人也抱持懷疑態度，如今時空已經跟30年前完全不一樣，「以前只能築夢，現在可以逐夢踏實。」

彭金隆指出，台灣相較於競爭對手新加坡、香港等區域金融中心，確實在稅制、語言、外匯以及地緣政治上，很難跟其他人做相對應競爭，但台灣具備全球極具競爭力的產業與生態鏈，也具備雄厚的民間資金跟財富，充沛的市場投資動能，更有非常多優秀的金融人才，這些都是台灣發展亞資中心的關鍵利基。

彭金隆強調，台灣的發展策略並非取代他人，而是要做出自身特色。金管會7月開放高雄地方資產管理專區，開放38項業務，已核准40家金融機構進駐高雄專區，4大會計師事務所也全部進駐服務，銀行業管理資產規模（AUM）今年已突破2兆元。

台灣7月開辦第一階段台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），彭金隆指出，已有22家投信提供37檔TISA級別的基金，開辦3個月已有逾6萬人開戶。首檔台日掛牌ETF於9月18日在日本東京證交所掛牌，目前也有7家國外的大型資產管理公司，決議在台灣新增或在台投資設立區域中心。

彭金隆指出，9月1日亞洲資產管理中心推動辦公室正式揭牌，今年10月啟動亞洲創新籌資平台，打造台灣成為亞洲的那斯達克。盤點這段期間，合計調整超過42項法令，整體資產規模成長超過4兆元，已提前完成2年有感的第一階段目標。

彭金隆坦言，推動台灣成為亞洲資產管理中心，是一項長期且艱鉅的困難任務。其他國家花了30年、甚至半世紀才有今日成績，台灣不可能一蹴可幾，但如果現在不做，未來只會更難，此時正是台灣推動金融業升級轉型的絕佳時機，金管會將持續加大推進力道，建構接軌國際的法規制度，打造台灣成為亞洲資產管理中心的樞紐地位。（編輯：張均懋）1141223