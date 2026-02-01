亞資中心發威！高雄特區半年成績亮麗，下一站落腳台南赤崁？
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，以留才為主、引資為輔，期盼能2年有感、4年有變、6年有成。隨著制度鬆綁、產品試辦與三大工作坊同步運作，外界也關注亞資高雄特區啟動以來的成績單。
金管會盤點，亞資中心高雄專區自2025年7月掛牌以來，截至2025年底五個月來共完成47項法令鬆綁，試辦業務擴大至38項。今（29）日金管會舉行新春記者會，亞資中心的半年成績單也成為議題焦點。
當初，金管會主委彭金隆訂定亞資中心的推行需「兩年有感」，也就是資產管理規模要達到4兆目標，至今已提前達標（4.95兆，達標率123.8％）。截至2026年1月16日，共有45家金融機構進駐，包括18家銀行、13家投信投顧、8家證券商與6家保險公司，顯示跨業別參與度明顯提升。
外資投信的態度，也被視為政策成效的重要觀察指標。目前已有8家國際大型外資投信在台設立或規劃區域中心，持續擴大對台投資布局；在銀行端，已有3家外銀子行進駐高資產專區。
金管會銀行局局長童政彰指出，高雄專區開放銀行的22項示範業務，可歸納為財富管理、授信融資、家族辦公室與跨境金融服務四大類。初步勾勒出台灣高資產管理業務的實際輪廓，也讓過去僅存於政策藍圖中的「亞洲資產管理中心」，開始出現具體數字與市場反應。
值得注意的是，亞資高雄特區的影響力，已不僅限於專區本身。童政彰指出，由於銀行須申請成為高資產業務承作行，才能進入專區試辦，2025年已有9家銀行新增取得資格，使得可承作私人銀行業務的銀行總數達21家。
截至2025年12月底，身家億元以上的高資產客戶財管業務約有21家銀行承作，客戶數從前一年的1萬1828人成長至2萬583人，資產管理規模從1兆4095億成長到2兆1583億。資產配置組合則集中於存款（44.4％）、基金（16.6％）、債券（14.3％）、保險（11.7％）和境外結構型商品（7％）。
家族辦公室成長最快！438 億元AUM反映傳承焦慮
至於高雄專區的18家銀行，五個月來陸續服務高資產客戶2269人、累積2732億元管理資產規模，在財富管理業務方面，目前專區服務客戶數為267人，投資餘額達 31 億元，主要集中於多通路銷售模式，引進具私募性質的境外基金，累計銷售金額已達22億元。
童政彰指出，這顯示高資產客戶對多元投資管道與跨機構合作模式具備實質需求，也為銀行提供新的服務切入點。
授信融資方面，專區累計貸款餘額約1000億元，承作結構以信託架構、全資行直接承作及金融資產組合型產品為主；保費融資業務則因銀行與保險公司合作模式趨於成熟，呈現穩定成長。
成長速度最快的，則是家族辦公室業務。童政彰指出，隨著台灣家族企業陸續面臨接班與財富傳承壓力，透過家族辦公室提供整合式規劃的需求快速升溫。截至目前，已有108個家族辦公室納入高雄專區，受託管理資產規模（AUM）達 438 億元。
這不僅反映高資產族群對專業管理與跨世代規劃的迫切需求，也顯示銀行角色正從「資產配置通路」，逐步轉向「長期治理與傳承顧問」。
相較之下，跨境金融服務仍處於起步階段，目前僅完成一件境外高資產客戶開立海外分行帳戶的案例。童政彰坦言，現行適用範圍與承作彈性仍有限，後續將透過工作坊機制，逐步放寬服務對象與業務範圍，補齊亞資政策中最關鍵、也最具挑戰性的拼圖。
三大工作坊補制度缺口：私人銀行、家族辦公室、跨境金融
為確保專區在加速創新的同時，仍能守住風險控管底線，金管會同步設立私人銀行、家族辦公室與跨境金融服務三大工作坊，作為政策與實務之間的緩衝帶。
童政彰指出，未來一年，工作坊將聚焦財富來源查核、授信與保單融資控管、跨境業務擴大、家族辦公室制度化，以及金融專業人才培育等五大方向。其中，人才被視為最關鍵、也最難複製的長期工程。
童政彰強調，資產管理專區示範期初步規劃為一年，接下來的關鍵不在於「再開多少業務」，而是哪些制度能真正走出專區、成為常態規範。
從半年成績來看，亞資高雄特區已提前交出「兩年有感」的第一張成績單。接下來，能否在跨境量能、人才厚度與國際競爭力上持續拉開差距，將是政策能否真正站上亞洲舞台的下一道考題。
童政彰表示，在專區制度優化過程中，相關議題將持續回到工作坊機制中討論。監理機關負責制度設計與方向訂定，但同時也高度仰賴業者的實務回饋，成熟且可行的工作範例，未來將逐步導入自律準則。聯徵中心亦將配合建置相關資料庫，協助銀行強化風險控管能力，這正是透過多場工作坊持續優化制度的具體案例。
他以倫巴底貸款為例，其本質服務對象為高資產客戶，客戶手中往往持有多元金融資產，包括債券、證券或 ETF；當面臨海外置產或跨境資金調度需求時，便會產生倫巴底貸款的實際需求。具備外銀經驗的金融機構，通常不會將倫巴底貸款設定為單一 KPI 指標，而是回歸其業務特性與風險結構，這樣的觀點對工作坊討論極具意義。
此外，過去一段時間，金融業的人才與業務重心多集中於「銷售產品」，但隨著制度演進，現階段已逐步轉向「一站式解決方案」的服務模式，對人才結構與能力要求也隨之提升。
人才是關鍵！擘建台灣資產管理人才體系
因此，工作坊亦將著墨於人才培訓議題。目前相關業務尚未建立證照制度，隨著業務逐步開放，人才問題勢必得正面迎戰。銀行間相互挖角的現象難以避免，但若人才未能融入自身文化與營運特色，長期效益有限。部分銀行的人才培育做法值得借鏡，也已在工作坊中分享經驗，例如有銀行先於新加坡延攬當地專業人才，安排進入自身分行體系後，再輪調至香港、台北與高雄，進行系統化培訓並複製營運模式，這樣的作法獲得高度肯定。
未來，將透過金融研訓院與專區內培訓機構對接，逐步推動完整的人才課程藍圖，並同步與中山大學及政治大學國際金融學院合作，強化亞資專區所需的專業人才培育基礎。
彭金隆也強調，人才是金融業最核心的資產。金融業不同於製造業，競爭力並非來自設備，而是來自人。台灣並非缺乏人才，而是需要更清楚的制度定位與國際舞台，讓人才得以在亞資專區體系中發揮。
金管會也補充，配合亞資專區推動，外國專業人才來台政策亦同步發揮效果。自2017我國設立就業金卡制度以來，已吸引來自30多個國家的金融專業人士申請。截至目前，累計核發 131 位金融領域專業人才來台，其中以香港、美國、新加坡、英國及加拿大比例最高，未來將持續朝向建立更明確的「台灣資產管理人才體系」目標推進。
亞資效應擴散：台南爭取「赤崁特區」，喚醒傳承需求
亞資中心的種子在高雄落地後，正快速向外擴散。彭金隆多次強調，亞資中心絕不會只有高雄專區「一枝獨秀」。
童政彰首度透露，台南市政府已正式向金管會表態，爭取設置「赤崁金融特區」。這不僅是全台第二個爭取設立的高資產金融示範區，更意在與南科龐大的半導體製造鏈相輝映，將科技新貴與隱形冠軍的聚落效應，轉化為金融資產管理的動能。
雖然「赤崁特區」從籌備到啟動仍需時間研議，但這已釋出一個明確訊號：人跟著錢走，各縣市已意識到「金融招商」將是城市競爭的新賽局。
外界也好奇，高雄專區一年試辦期滿後，是否會面臨各縣市紛紛複製其模式，「曲終人散」的落幕窘境？童政彰給出定心丸，他強調，高雄專區將往永續經營邁進。
關鍵在於前述的「三大工作坊」。這套機制並非臨時任務編組，而是類似「動態更新系統」，持續討論並引進與國際隨時對標（benchmarking）的新趨勢、新產品與新服務。
這股政策力道，也確實改變了市場認知。童政彰生動描述，過去南台灣許多第一代「老頭家」，對銀行的想像僅停留在「存錢、放款、賣產品」的傳統框架；但隨著亞資專區與家辦議題攻占媒體版面，這些老闆才驚覺：「原來銀行還能幫我做家族傳承？」進而開始思考設立家族辦公室的必要性。
台灣要成為亞洲資產管理中心，現在才剛跨出第一步。從法規鬆綁的「量變」，到人才與制度成熟的「質變」，以及從高雄擴散至全台的「場域效應」，喚醒沉睡的資產管理需求。這場馬拉松，才正要開始。
2025年高雄專區前三大試辦業務一覽
前三大
專區試辦業務
累計動撥件數
貸款餘額
１
自行質借
501件
72億
２
倫巴底貸款
195件
60億
３
保費融資
192件
41億
資料來源：金管會
表二：亞資銀行業務推動小組三大任務工作坊
工作坊
主要產出
私人銀行工作坊
家族辦公室工作坊
OBU財富管理業務工作坊
