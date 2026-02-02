亞資中心真拚! 國際聯博在台在地化 推主動式高收益債券ETF明上線

不只拚口號，亞資中心直接端出產品，聯博主動式ETF明掛牌登場。圖／翻攝自聯博

金管會拚「亞洲資產管理中心」，產品也一檔一檔上線。這次聯博投信直接端出主動式債券ETF，把全球非投資等級債交給專業經理人操作，讓台灣投資人也能用ETF形式，參與原本偏向機構級的主動選債策略，成為亞資中心驗收成效的最新實例。

台灣打造亞洲資產管理中心，現在讓投資人最有感的，不在政策文件，而是在商品架構。由聯博投信募集發行的「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF」，證券代碼00984D，將於2月4日在臺灣證券交易所掛牌上市，正好點出國際資產管理業者落地台灣、產品在地化的實際案例。

「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF」的關鍵詞有兩個：主動式、非投資等級債。

先講主動式。過去多數ETF都是追蹤指數，漲跌幾乎照著市場走；但這一檔不是照表操課，而是由聯博投資團隊主動選債、調整配置，依照國家、產業、公司體質與債券種類進行判斷。績效好壞不再只是跟著市場景氣上上下下，而是經理人的選債功力。

再來是非投資等級債。00984D超過60%的資金，將投資於美元計價的非投資等級公司債（俗稱垃圾債），範圍以成熟市場為主。這類債券的特色也十分明確：利息通常比投資等級債高，但價格波動與違約風險也相對大，屬於「收益甜、風險也高」的資產。

這檔ETF並不適合所有人，而是適合的是想追求較高收益、願意承擔波動的穩健偏積極型投資人。證券商在投資人首次購買前，必須完成風險預告書程序，確認投資人理解這不是穩穩領息的保本商品，而是要能承受信用循環與市場波動的投資工具。

從更大的角度來看，這類主動式ETF能在台灣上市，本身就是亞資中心政策的成果之一。國際資產管理機構不只來台設點，而是把核心策略型商品放到台灣市場，讓本地投資人可以直接參與全球債券市場的主動操作，而不必繞道海外。

目前台灣集中市場掛牌ETF已達210檔，其中主動式ETF有19檔，從被動追蹤走向主動管理，產品結構越來越接近國際資產管理市場。對投資人來說，選擇變多了，但功課也更重要了。



