亞資中心第2個專區 金管會：台南將籌設赤崁特區

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北29日電）亞洲資產管理中心高雄專區去年7月啟動後，外界關注是否還有其他縣市有規劃成立金融專區。金管會今天表示，鼓勵每個地方政府打造具備特色的金融資產特區，最新動態為台南市府預計明天召開籌設亞洲資產管理中心赤崁金融特區說明會。

金管會今天舉行115年新春記者會。金管會主委彭金隆表示，行政院長卓榮泰也多次對外說明，歡迎很多縣市打造專區，也有一些縣市有來跟金管會洽商。

金管會銀行局長童政彰表示，金管會鼓勵每個地方政府打造具備特色的金融資產特區，對此樂觀其成。台南市政府預計明天召開籌設亞洲資產管理中心赤崁金融特區說明會，詳細內容將由台南市府公布。

童政彰會後受訪表示，地方政府成立專區不需要經過金管會核准，但事先也都會互相交流溝通。以高雄專區運作機制來說，先前高雄希望要在特定大樓，但也是回饋意見提到，要金融業者特搬到大樓不太可行，建議劃出專區，若範圍內本來就有銀行分行也較可行。

媒體關注台南市府何時洽商，童政彰指出，台南市府約去年9月提出想法說明，認為南科座落於台南，也有很多傳產與供應鏈廠商。銀行也提到，過去可能企業一代對於傳承有很多想法，但不一定了解銀行可以解決家族治理議題，透過政策宣導，很多創業一代也慢慢知道有需求可以找銀行的家族辦公室業務。

至於台南鄰近高雄，外界關注是否可能互相搶到高資產客群，童政彰指出，銀行回饋意見提到台灣有錢人真的蠻多，評估未來這2地市場需求相當充足。很多台灣企業家雖布局全球，但走了一圈還是希望家族辦公室設在台灣。（編輯：潘羿菁）1150129