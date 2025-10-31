亞資中心高雄專區37家進駐 另20家籌備中
〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲資產管理中心高雄專區於今年7月上路以來，共有57家業者與市府簽MOU，迄今已有37家進駐，高雄市經發局長廖泰翔今(31日)於議會答詢時表示，將協助另外20家盡快落地。
市議員陳美雅今天於議會質詢時，指亞洲資產管理中心高雄專區的範區很大，但如何建立人才培訓基地?幾年內達到成效?希望別讓外界認為只是口號。
高雄市經發局長廖泰翔表示，目前共有57家與市府簽MOU，其中37家已進駐落地，包含銀行17家、壽險4家、投信投顧10家、證券商6家，市府將協助另外20家盡快落地。
廖泰翔坦言，過去高雄沒那麼多專業金融人才，市府將與位於85大樓的中山國際金融學院合作，就近提供周邊金融業的國際人才；同時請台灣金融研訓院到高雄開課，邀請進駐業者的新進員工來上課。
廖泰翔透露，亞洲資產管理中心主要服務高資產客戶，市府正與投信投顧業者討論，將高雄公共建設或民間投資的大型建設，包裝成私募股權或金融商品的可行性；至於幾年內有成效?根據金管會目標，是「兩年有感、四年有變、六年有成」，期待可增加整體資產管理規模到4兆元 ，市府將與金管會持續合作。
對於業者看好的「家族辦公室服務」，廖泰翔強調，中南部有不少高資產客戶，本身是中小企業主，期待「家族辦公室服務」不僅是執行消金，也能納入企金、法金業務；但新加坡及香港對超越一定資產規模的家族辦公室，可給予免稅，台灣的稅賦確實與兩地有落差，市府將與財政部、金管會繼續討論，希望後續的法規鬆綁能更全面。
