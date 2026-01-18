亞足聯U23亞洲杯／1球未丟 門將李昊8次神撲大功臣

17日在沙烏地阿拉伯舉辦的U23男足亞洲杯四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰擊敗烏茲別克隊，史上首次闖進半決賽。中國隊門將李昊發揮神勇做出八次撲救，並在點球大戰中撲出關鍵點球，被稱為是U23國足晉級四強的最大功臣，大批網民點讚李昊「太牛了」、「世界級」、「第一次見全是門將的集錦」。賽後全體隊員將李昊高高拋向天空慶祝，李昊高呼「贏球的感覺太爽了」，對手主帥也點讚李昊的表現。

「我撲出的那個點球，對手罰球前我就知道他要往哪踢，我還和他説了，但他不信我，還往那個方向踢，那我能不撲出去嗎？」據新華社報導，賽後發布會上，U23國足門將李昊笑著回憶自己撲出點球的瞬間。

李昊當數U23國足晉級四強的最大功臣，除了在點球大戰第四輪撲出對手的罰球外，他在比賽中多次做出神撲，力保全場120分鐘球門不失。如果不是李昊的出色發揮，U23國足很難將比賽拖入殘酷而公平的點球大戰，甚至摸不到淘汰賽的門檻。

賽後全體隊員將李昊高高拋向天空慶祝，這位年輕的門將笑得格外開心大喊「贏球的感覺太爽了」。甚至連對方主帥海達羅夫也在賽後向李昊送出讚譽，他說：「中國隊門將做出了精采撲救，之前的比賽他也多次拯救了球隊，他將擁有光明的未來。當然，中國隊的防守組織也非常有序，正如我們所預料的那樣」。

點球大戰間隙，李昊多次被鏡頭捕捉到查看自己水壺上記錄的烏茲別克隊球員罰點球習慣。「我們確實是對點球大戰有準備，其實每場比賽都有準備，今天正好用上了，」李昊說，「到了加時賽我開大腳有點開不動了，但撲球不需要用太大勁，沒那麼累。我現在非常開心，現在就想享受這一刻。下一場比賽我們也想要去贏下來」。賽後他接受採訪時又開心說了一次，「贏球就是最爽的」。

李昊的表現也在國內社群平台被網民齊聲點讚，紛紛留言，「李昊C位」、「第一次見全是門將的集錦」、「李昊一球未丟，太牛了」、「李昊世界級」。但也有網民認為，國足不能只靠李昊守好球門，從這場表現看來，國足球員整體的表現、攻擊力和準度都仍有待加強，必須提升整體戰力。

