亞通爭取菲律賓太陽能電廠建案 越南布纜船明年交船

（中央社記者潘智義台北21日電）亞通利大能源今天表示，除取得菲律賓Mariveles電廠2期工程合約，並與生力集團合作取得3座水力發電廠開發案之外，將於2026年及2027年爭取菲律賓Isabela省兩座太陽能發電廠的建造工程；透過孫公司於越南建造一艘全新電纜布設船，預計明年第1季交船。

亞通利大能源說明，6月取得菲律賓Mariveles電廠2期工程合約8.65億美元，將自明年起對營收產生貢獻，並規劃於2029年完工。另並與菲律賓生力集團合作取得3座水力發電廠開發案，分別為Maton、Genede1及 Genede2合計裝置容量2300百萬瓦（MW）。

亞通統計，今年前10月合併營收為新台幣32.3億元，較去年同期成長32.5%，預估明年多項工程將進入認列入帳高峰期，加上新工程及布纜船業務啟動，營運表現可望攀高。

亞通指出，透過孫公司合亞通海船業公司，於越南建造一艘全新電纜布設船，具備1萬5000噸排水量、8000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第1季交船；此布纜船將投入海底電纜鋪設與維運等工程作業。此船舶登記為中華民國籍，未來將有助於強化台灣離岸風電產業的在地化發展。

亞通說明，將於2026年及2027年爭取位於菲律賓呂宋島中部Isabela省兩座太陽能發電廠的建造工程，裝置容量分別為300MW與700MW，預計於2027年底及2028年底完工。

有別於過往在海外市場以火力及燃氣（天然氣）電廠工程為主，此次亞通將台灣在水力發電、儲能設備及太陽能電廠建設的豐富經驗延伸至菲律賓，展現全方位統包技術實力與國際布局。

亞通表示，深耕菲律賓工程市場多年，施工品質及效率深獲客戶認同，今年除取得一座新建火力電廠相關統包工程外，未來將協助菲律賓知名企業發展離岸風電及廢轉能，這兩項工程堪稱菲律賓未來3至5年重要的再生能源工程；而在已確定取得的菲律賓工程下，亞通預期明年海外市場營收占比將可望突破75%。

國內部分，亞通表示，今年取得高雄捷運及北捷環狀線等工程，合約金額52億元，預計將於2026年開始啟動，將依工程進度逐步認列營收獲利。

亞通對2026年展望持審慎樂觀態度，主要在於多項既有工程將於明年陸續進入認列高峰期，加上國內外新案與布纜船業務陸續啟動的挹注，將持續拓展新南向再生能源工程市場。（編輯：張良知）1141121