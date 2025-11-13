亞都麗緻總經理徐怡寧看好第四季、明年飯店市場

台北亞都麗緻飯店旗下米其林一星天香樓迎接成立40周年。圖右一為亞都麗緻總經理徐怡寧。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕台北亞都麗緻飯店旗下米其林一星天香樓迎接成立40周年，今日推出紀念版的「天香四十、風華蟹宴」活動，11月6日接下亞都麗緻集團總經理的徐怡寧說，亞都麗緻已經46年，有很好的基底，包括餐飲、服務等，接任後，除會找回老客戶、老朋友，也要擴大目標客群到年輕人，無論餐飲、住房都要從價格競爭轉向價值提升。

徐怡寧指出，台北市飯店市場整體需求仍然穩定，但市場競爭持續加劇，尤其是在新飯店大量進場的情況下，不過第四季是餐飲旺季，且預估住房會有小幅成長，樂觀看第四季表現。

展望明年，徐怡寧說，國際旅遊與亞洲自由行會持續回溫，但旅客對住宿的期待已經不同，旅客追求的是體驗與文化，而不是單純的住房，因此，策略會從價格競爭轉向價值提升，以及新世代消費者產生共鳴，同時，也會持續強化餐飲的文化深度與體驗設計，帶動整體來客與消費動能，形成餐飲與住房相互支持的正向循環。

