亞銀把台灣改成「Taipei, China」！立院財委會凍結3000萬捐款 要求善意回應才放行

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立法院財政委員會昨（8）日針對亞洲開發銀行將台灣會籍名稱單方面改為「Taipei, China」一事，決議凍結3000萬元捐助款，要求亞銀必須對台灣名稱遭矮化問題提出善意回應，財政部也須向立法院提出書面報告後，相關款項才可動支。



朝野立委都對台灣名稱遭矮化表達不滿。立委質疑，台灣長期參與亞銀事務，也依法編列相關捐助預算，卻在名稱上遭中國政治壓迫，若政府仍照單付款，等於讓台灣在國際組織被矮化後，還繼續用納稅人的錢替對方背書。

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財政部表示，名稱問題已多次向亞銀表達立場與抗議，也強調台灣仍需維持實質參與，避免因退出或不參與，讓台灣在國際金融組織中被進一步邊緣化。財政部會依立法院決議提出書面報告，並持續透過既有管道交涉。



這項決議的政治意義在於，台灣面對國際組織中的中國壓力，開始把預算工具納入外交回應。過去台灣常在名稱問題上被迫忍讓，這次立法院透過凍結捐款，要求國際組織不能一邊收台灣的錢，一邊接受中國壓力矮化台灣。



後續要看亞銀是否正式回應，以及財政部提出的交涉策略是否具體。若亞銀維持「Taipei, China」名稱不變，立法院是否進一步擴大預算審查與政治要求，將成為台灣國際參與攻防的新觀察點。

（圖片來源：AI生成）

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