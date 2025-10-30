亞青運／柔道小將黃廼軒首度當選國手！收穫金牌潛力十足

台灣柔道小將黃廼軒。（圖／中華奧會提供）





巴林亞洲青年運動會柔道競賽當地時間10月29日展開，寶島小將黃廼軒、 沈少云、包睿妘就分別拿下1金2銅。其中，黃廼軒首度當選國手就收穫金牌，潛力十足。

中華柔道隊當地時間10月29日出賽的有男子50公斤級高宇恩、男子55公斤級張雲魁、男子60公斤級黃廼軒、女子48公斤級陳歆、女子40公斤級包睿妘、女子44公斤級沈少云。

黃廼軒在臺灣柔道比賽已經逐漸展露頭角，對於學柔道的起因。他表示，因為國中時期沒有自己想學的田徑項目，所以媽媽和同學就問他要不要練柔道，「然後我就練了。」

黃廼軒在四強和決賽分別對上印度Nitin Balhara的烏茲別克的Davlat Akhrorov，都激戰到「黃金得分」勝出。尤其奪金後，更興奮地跳到教練吳文舜身上，釋放壓力。

對此，黃廼軒很感謝老師一直鼓勵他，「外國選手的力量真的超級大，所以我只能等他們累的時候，然後我還堅持住，再把握機會。」

教練吳文舜謙虛地說，其實都沒有預測比賽結果，也不曉得黃廼軒會走的多遠，這次能取得金牌真的是很不可思議，也很開心。

另外，五人制足球中華女子隊在銅牌戰以6比1擊敗香港，沈雯珈、王苹恩、黃雪芬、侯玉軒、梁品微、谷璿、樊柔彤、許容嘉、蘇筠婷、吳至秦、林妤萱、黃鈺真、沈琲惇、余子昕，共同開心地站上頒獎台。

游泳部分，張愷岳在男子100公尺仰式再贏得一面銅牌。羽球隊女子單打項目的蘇筱婷及温舒伃獲得2面銅牌。我代表團截至 10月29日累計獲得 7金、9 銀及21銅。