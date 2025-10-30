亞青運／柔道一日進帳1金2銅！ 黃廼軒摘下本屆第7金

巴林亞洲青年運動會再傳捷報，台灣代表隊第7金出爐！柔道好手黃廼軒在男子60公斤級量級一路過關斬將，直闖金牌戰與烏茲別克阿赫羅羅夫（Davlat Akhrorov）交手，兩人激戰到黃金得分制才分出高下，黃廼軒展現強心臟，以半勝抱回最終勝利，為台灣奪下一面金牌。

黃廼軒在黃金得分制擊敗烏茲別克阿赫羅羅夫。圖／中華奧會提供

黃廼軒奪金後開心與教練合影、擁抱。圖／中華奧會提供

另外，女子柔道16歲小將包睿妘，也在40公斤級摘下一面銅牌，面對吉爾吉斯選手STEPANOVA Anastasiia，雖然前半段包睿妘的攻勢沒有太大的效果，但她把握讀秒階段做出關鍵攻擊，搶下勝利。

包睿妘奪銅。圖／中華奧會提供

而從柔道女子44公斤級復活賽直闖銅牌戰的沈少云，也為國爭奪一面獎牌！而且她只花80秒，就壓制吉爾吉斯對手MANASBEKOVA，成功一本致勝，站上頒獎台。

沈少云摘下柔道女子44公斤級銅牌。圖／中華奧會提供





