亞青運40面獎牌創紀錄 黃偉哲讚台南選手展現國際級實力

記者許旗成/台南報導

今（114）年亞洲青年運動會於10月22日至31日在巴林舉行，我國代表團由151名選手組成，參加16項競賽，最終以7金、9銀、24銅、共40面獎牌締造歷屆最佳成績。台南市政府今（1）日於永華市政中心舉行表揚典禮，由市長黃偉哲親自頒授「台南之光」獎牌，向獲獎選手致上祝賀，市議員朱正軒亦到場支持，與選手共同分享榮耀時刻。



黃偉哲表示，台南選手在國際舞台展現令人驕傲的韌性與實力，不僅為國家爭取榮耀，也讓世界看見台南青年的潛力與競爭力。他特別感謝學校的全力配合、教練的專業訓練，以及家長長期的陪伴支持，讓4位選手在面對遙遠旅程與截然不同的氣候、飲食等挑戰時，依然能在亞青運奪下金牌與銅牌，展現強大氣勢與堅定意志，實屬難能可貴。

黃偉哲表示，國際競技環境競爭日益激烈，無論籃球、田徑或其他運動項目，台灣都必須持續投入，才能穩固並提升在國際舞台上的競爭力。他指出，市府近年已積極強化獎金制度、改善訓練與支援環境，雖已有顯著進展，但仍有精進空間。未來將與中央新成立的運動部密切合作，配合國家級運動策略，打造更完整、具系統性的運動發展體系。

他也勉勵選手持續精進，並承諾市府將作為各位選手最堅實的後盾，提供選手穩定且專業的支持，協助在國際舞台上不斷突破、再創佳績。

體育局指出，本屆亞青運中，台南選手表現十分出色。永仁高中喬麗爾、吳沛萱在女子3對3籃球摘下金牌，展現默契與強大戰力；光華高中吳兆騏於男子50公尺蝶式奪銅，泳速亮眼；田徑選手羅僅翔則在男子400公尺跨欄與男子異程接力勇奪兩面銅牌，表現同樣可圈可點。

台南市政府表示，此次賽事的優異成果反映出台南市長期深耕體育的成果正逐步展現。未來市府將持續強化訓練體系、穩定投入培訓資源，提供選手更佳的成長與發展環境，協助他們在國際舞台突破自我，為台南與台灣再創佳績。





