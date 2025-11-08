亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場
（中央社紐約7日綜合外電報導）亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。
路透社報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售的商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。
亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，然後擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。
根據這家電商巨擘說法，Amazon Bazaar將向最新拓展的市場提供大部分售價10美元（約新台幣310元）以下的商品，部分商品甚至低至2美元；種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。
亞馬遜表示，Amazon Bazaar新進駐的市場包含香港、台灣、菲律賓及奈及利亞等地。
亞馬遜說，Amazon Bazaar上的商品將由公司全球物流中心直送至目的地，並透過物流合作夥伴配送到消費者手中。
Shein與Temu也積極拓展美國以外的市場。根據官網，Shein目前在美國、巴西、愛爾蘭等超過160個國家和地區營運；Temu則配送到至少70個國家和地區。（編譯：盧映孜）1141108
其他人也在看
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。太報 ・ 16 小時前
批鄭麗文追思共諜吳石！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於過往的國民黨主席一向拒絕參加相關活動，也讓鄭麗文此行受到關注；而有關鄭麗文出席追思會、追悼高階共諜將官吳石一事，民進黨立委吳思瑤批評，是對中華民國的背棄。吳石是誰？吳思瑤說明，吳石當年是被共產黨封為「密使一號」、安插在國民黨內部的最高諜報人員，以消滅中華民國為目的，負責替中......風傳媒 ・ 12 小時前
AI算力與5G/6G加速 台廠供應鏈強勢回升！
近期AI族群股價雖出現震盪，市場甚至出現「AI是不是泡沫」的疑問，但從產業面來看，AI熱潮仍在持續升溫。今年上半年四大雲端服務商(CSP)資本支出創歷史新高，輝達、微軟、亞馬遜與Google均持續擴建資料中心，AI伺服器、網通設備與電力基礎建設的投資腳步沒有放緩。這意味著，AI並非泡沫，而是短線股價漲多、資金進入整固期，產業基本面仍在穩健成長。理財周刊 ・ 1 天前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
特斯拉、蘋果、亞馬遜誰業務增速最快？專家看好「這公司」EPS持續上升
AI熱潮席捲全球股市，美國科技股表現依舊強勁，不過AI的外溢效應與投資人疑慮也逐漸發酵。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在網路節目《世界一把抓》表示，現在不會購買AI伺服器概念股，因為BIG 7目前看來也是高檔開始震盪。AI服務應用仍有成長空間，並非泡沫，但目前看來有些拉升過快。林昌興說明，科技股的業績優秀，較關注的是補漲行情，補漲行情可能來自於特斯拉、蘋......風傳媒 ・ 2 小時前
宇樹：海內外合作 打造機器人AGI
人形機器人近年發展快速，市場關注何時能迎接大規模商業應用。大陸該產業明星企業宇樹科技CEO王興興表示，機器人發展最大的困難，是「模型甚至是數據的量都不太夠用」，為解決該問題，公司正在探索研發並與國內外企業合作，打造機器人領域的「通用模型」。工商時報 ・ 21 小時前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 3 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
荷總理：中國同意安世恢復晶片出口
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）7日在巴西舉行的氣候峰會場邊指出，中國同意安世半導體在中國工廠恢復晶片外銷。中時財經即時 ・ 10 小時前
台灣、香港也可以享受亞馬遜低價電商服務！亞馬遜Bazaar擴展額外14個市場
亞馬遜擴大低價電商服務 Bazaar 至全球 14 個新市場，包括台灣、香港及菲律賓，進一步挑戰中國電商 Shein 與 Temu。Bazaar 主打 2 至 10 美元低價商品，由亞馬遜全球物流網路直送，展現其全球電商鉅亨網 ・ 13 小時前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
陳駿季視察桃機非洲豬瘟邊檢 稱8成陽性豬肉製品來自中國
全台恢復活豬運輸、豬隻拍賣與屠宰，達成階段性成果。行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季，今（8）日到桃園機場視察，農業部長陳駿季指出，今（2025）年1到10月，民眾丟棄和查到的有2萬2792件，10%檢測有非洲豬瘟陽性病毒，其中有8成來自中國，會更針對高風險疫區，如中國和越南等地加強檢查和提醒。公視新聞網 ・ 13 小時前
集結AI創新服務！這家金融未來城 金博會展數位金融實力
「2025台北國際金融博覽會」盛大開幕，國泰金控以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品。現場重點展示以AI技術為主軸的全新服務，包括國泰人壽全新數位平台「保險視圖」、國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」，從滿足客戶的保障缺口到情感互動一次到位；另同步展出生活金融、投資理財與永續金融商品，包括國泰產險「網路投保旅遊險」、國泰證券「定期定額、股息再投資與智慧加減碼功能」、國泰投信商品「國泰永續高股息（00878）」等。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。自由時報 ・ 12 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先
（中央社記者陳昱婷台北8日電）位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，今天再度調整路型管制措施，引發怨言。台北市長蔣萬安說，市民安全永遠是最優先考量，此路口改正交後事故量大幅降低44%。中央社 ・ 14 小時前
亞馬遜Bazaar登台 滿150元即享免運優惠
【記者趙筱文／台北報導】亞馬遜（Amazon）趕在雙11前正式宣布在台灣推出全新購物應用程式「Amazon Bazaar」，主打百元級的超值時尚、家居與生活用品。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爐烤牛疑太生！情侶餐後狂拉6次吐7次 衛生局開查
網友爆料指出，11月6日至台中IKEA用晚餐，女友主餐點了爐烤牛，自己點了豬肋排，女友說看到爐烤牛「有這麼生」被嚇到，但想說浪費還是硬吃，自己幫忙吃掉1／3，當晚女友上吐下瀉6、7次，自己吐了1次、拉了3次。台中市衛生局表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。中時新聞網 ・ 11 小時前
普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光
普發一萬正式上路，但隨之而來的是各種的詐騙手法，提醒民眾務必要小心！最近有民眾接到號稱盜用身分證領普發一萬元的電話，後續更是把價值300萬元的黃金給騙走，民眾氣炸揭露詐騙集團的手法，提醒大家不要上當！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 6 小時前