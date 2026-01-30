亞馬遜傳雙重押注 AI 巨頭 繼 Anthropic 後再與 OpenAI 洽談 500 億美元投資

【緯來新聞網】據路透社報導，亞馬遜正與 OpenAI 洽談投資事宜，投資金額可能高達 500 億美元 。目前協商仍處於早期階段，最終數字尚未敲定 。亞馬遜執行長 Andy Jassy 正親自帶領與 OpenAI 執行長 Sam Altman 的談判，若交易達成，亞馬遜可能成為該公司本次募資的最大投資方 。

（圖／達志影像）

OpenAI 目前正尋求籌集高達 1,000 億美元的資金，目標估值約 8,300 億美元，並正在為可能使其估值達到 1 兆美元的 IPO 進行準備 。除了亞馬遜，軟銀集團也傳出正洽談投資最多 300 億美元 ；輝達則討論注資 300 億美元，微軟亦在洽談投入低於 100 億美元的資金 。這些科技巨頭與投資者正競相與 OpenAI 建立夥伴關係，以在 AI 競賽中獲得競爭優勢 。



OpenAI 營運成本極高，本月剛與 Cerebras 簽署 100 億美元的運算合約 。與此同時，亞馬遜亦是另一家 AI 廠商 Anthropic 的投資者，累計注資約 80 億美元 。Anthropic 做為 OpenAI 的主要對手，受惠於企業客戶的採用，預計 2026 年年化營收將成長至約 260 億美元 。針對目前的投資傳聞，亞馬遜表示不發表評論，OpenAI 則尚未做出回應 。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

胡瓜慶66歲！小禎也想當靠爸一族「幫我打電話」 吳姍儒莫名中槍

「小周興哲」是他！忒修斯主唱被帥到 3個月狂瘦19公斤