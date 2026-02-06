亞馬遜全球開店攜手MYFEEL 打造台灣品牌進軍日本市場的完整路徑

【記者 沁諠／台北 報導】亞馬遜全球開店攜手台灣最大跨國群眾募資平台 MYFEEL，日前共同舉辦《日本市場進化論：數據驅動的跨境營銷大解密》論壇。活動聚焦「數據驗證 × 募資實戰 × 跨境成長」，吸引眾多計畫進軍日本市場的台灣品牌與跨境電商經營者參與，現場交流熱烈。

本次活動以 MYFEEL 長期累積的日本市場實戰經驗為核心，結合 Amazon 官方平台視角，系統性拆解台灣品牌從「市場驗證」到「正式進軍日本」的關鍵路徑。

MYFEEL公開第一線日本募資數據 解說台灣品牌出海的關鍵起點

作為深耕日本市場多年的群眾募資平台，MYFEEL 在本次論壇中扮演核心策劃與內容主軸角色。MYFEEL 團隊透過平台累積的實際募資數據與成功案例，分享台灣品牌如何以日本群眾募資作為出海第一步，提前完成市場測試、建立消費者信任，並有效降低初期投入風險。

MYFEEL 專案經理陳音璇（Tisha Chen）與總經理特助和田朋子（Tomoko Wada）指出，群眾募資不僅是銷售工具，更是品牌進入日本市場前的重要決策依據，能協助品牌驗證產品定位、價格策略與溝通方式是否真正符合日本消費者期待。

串聯募資與電商 建構可執行的日本市場進入流程

活動內容從募資策略延伸至跨境電商實戰，清楚勾勒出台灣品牌進軍日本的完整輪廓。亞馬遜全球開店團隊分享日本站的營運策略與平台觀察，協助品牌理解如何承接募資後的市場動能，進一步放大銷售與品牌影響力。

▲MYFEEL 專案經理陳音璇（Tisha Chen）分享品牌建立步驟與策略。

此外，論壇亦邀請台灣蔦屋與 UVISION 作為分享夥伴，分別從文化視角與募資實務層面，補充台日市場溝通與品牌啟動的關鍵觀察，讓整體內容更為完整立體。

深度對談回應真實需求 讓品牌看見「下一步怎麼走」

活動最後的綜合問答環節，由 MYFEEL 與 Amazon 團隊共同回應現場提問，針對品牌最關心的日本市場切入時機、募資後續佈局、跨境營運挑戰等議題進行深入交流。多位與會者表示，透過 MYFEEL 的實際案例與數據分享，對日本市場的想像更加清晰，也更能判斷自身品牌的行動節奏。

MYFEEL持續深化台日市場連結

MYFEEL 表示，此次與亞馬遜全球開店的合作，是平台長期推動「台灣品牌前進日本」策略中的重要里程碑。未來，MYFEEL 將持續以群眾募資為核心，結合數據洞察與跨境資源，協助更多台灣品牌以更低風險、更高成功率的方式，穩健拓展日本市場。

透過本次論壇，MYFEEL 再次展現其在跨國群眾募資與日本市場布局上的專業實力，也為台灣品牌提供一條可被驗證、可被複製的出海實戰路徑。（照片業者提供）