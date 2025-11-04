亞馬遜創新高美科技股勁揚 台股估短線高檔整理

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元合作協議，美科技股勁揚，亞馬遜創歷史新高，台積電ADR收漲1.47%，台指期夜盤收28496點，上漲155點，再創歷史收盤新高，台積電期貨夜盤收1515點，小漲5點。

期貨法人分析，台股多空雙方正重新布局，外資在現貨市場買盤有限，期貨部位以短線操作為主，目前全球市場聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）12月利率規劃腳步，預期短線仍有不確定性，台股指數高檔區間整理格局，上檔有前高壓力，下檔中長線資金有支撐。

外媒報導，亞馬遜將在一項為期數年的380億美元協議下，為OpenAI提供雲端運算服務，消息帶動美科技股走勢勁揚。

道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點，標準普爾500指數小漲11.77點或0.17%，收6851.97點，科技股為主的那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點，費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。

亞馬遜揚升4%收254美元，創史上新高，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）收206.88美元，上漲2.17%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.47%，收304.86美元。

台股3日上漲101.24點，收在28334.59點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣5623.03億元。三大法人合計賣超85.88億元，其中自營商賣超0.04億元，投信賣超1.38億元，外資及陸資賣超84.46億元。

在台指期淨部位，三大法人3日淨空單增加3119口至6323口，其中外資淨空單增加4944口至2萬7880口。

微軟（Microsoft）3日表示，加速在阿拉伯聯合大公國投資超過150億美元，已獲得美國總統川普（Donald Trump）政府核發出口許可，可運送美國先進晶片。

華爾街日報報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等官員反對輝達執行長黃仁勳遊說川普放寬晶片輸往中國限制，使得川習會未討論輝達Blackwell晶片。（編輯：林家嫻）1141104