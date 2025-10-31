亞馬遜又裁員！1.4萬人丟工作...執行長親揭真正原因「不是AI、也不是錢」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）28日宣布新一波裁員計畫，預計將裁減約1萬4,000名員工。外界一度猜測與AI取代人力或營運成本有關，不過執行長賈西（ Andy Jassy ）在最新財報說明會上親自澄清，真正原因並非「人工智慧」或「財務壓力」，而是出在「企業文化」。

根據《CNN》報導，亞馬遜本季營收年增13%，達1,800億美元，整體表現亮眼，卻仍宣布人事調整。賈西在財報會議上指出，隨著公司過去幾年持續擴張業務、增加據點與人員，組織層級逐漸拉長，「這讓真正執行任務的員工失去了主人翁意識，也讓決策過程變得緩慢。」

他強調，公司希望「重新找回像新創公司那樣的靈活文化」，因此需要簡化架構、去除不必要的層級，以強化行動效率與責任感。根據美國證券交易委員會（SEC）資料，亞馬遜員工數在2021年達到高峰、超過160萬人，截至去年底仍約有150萬人。

賈西表示：「這不是為了省錢，也不是AI造成的結果，而是為了讓組織運作更快、更有效率。」儘管裁員引發外界對「科技是否逐漸取代人力」的憂慮，但市場反應樂觀，亞馬遜股價在財報公布後的盤後交易中上漲逾13%。

