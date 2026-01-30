亞馬遜又裁1.6萬人！ 員工收信「下秒直接登不了系統」

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，大型電商公司亞馬遜近日傳出裁員1.6萬人，一名大陸區的員工就分享，有同事凌晨收到通知信，下秒想登系統卻直接登不了了。

亞馬遜。（示意圖／美聯社）

《路透社》報導，亞馬遜已在2025年10月下旬裁撤1萬4000個工作崗位，當時亞馬遜官方即已表示，由於AI日益普及且讓更多任務自動化，因此選擇裁員。執行長傑西（Andy Jassy）認為，公司應該保持靈活應變，快速適應AI顛覆科技產業的趨勢。

然而到了今年1月底，亞馬遜決定再次裁員，不過卻疑似提早洩漏了裁員計畫，在數小時前提前向員工發送了慰問信件，引發一陣討論，後續官方也證實消息，稱這波裁員約砍了1.6萬個職位。

一名來自大陸區的員工王祥（化名）就分享，公司大裁員當天早上到辦公室，卻發現隔壁的位置全空了，甚至連咖啡都還擺在桌上，餘溫都未散，他還提到，有同事收到裁員信後，想說登個系統詢問為何是自己，但就在這時，他已經進不去系統了。

