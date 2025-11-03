亞馬遜合作OpenAI後股價飆4% 輝達再受益

▲OpenAI與亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽下一項價值380億美元的雲端運算採購協議，消息一出，不僅帶動亞馬遜股價上漲，也為科技股帶來利多。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國人工智慧新創巨頭OpenAI，3日宣布與亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽下一項價值380億美元（約1.2兆新台幣）的雲端運算採購協議，消息一出，不僅帶動亞馬遜股價上漲，也為科技股帶來利多，雖然因為道瓊工業指數收跌、導致美股主要指數於11月首個交易日個別發展，但標普500指數及那斯達克指數皆收漲。

綜合《CNBC》等外媒報導，OpenAI與亞馬遜AWS簽署的這筆協議，代表著這家估值高達5000億美元的人工智慧新創公司，已不再完全依賴微軟，此外還值得注意的是，OpenAI在AWS基礎設施上佈署的AI運算負載工作，將使用數十萬顆輝達（Nvidia）GPU，並計畫在未來幾年進一步擴充算力。

3日收盤，重磅科技股中，「七巨頭」（Magnificent Seven）之一的亞馬遜股價勁升4%，創收盤歷史新高；輝達則一度漲4.4%，收盤時漲幅仍有2.17%，其市值甚至被看好有機會從目前的5兆美元升上8.5兆美元；微軟雖然先漲後跌，微挫0.2%，但該公司聲稱將在阿聯酋投資152億美元，並已獲得華府出口許可，要把輝達的晶片輸往該國。

大盤部分，美股道瓊指數下跌226.19點，或0.48%，收47336.68點；那斯達克指數上漲109.766點，或0.46%，收23834.723點；標普500指數上漲11.77點，或0.17%，收6851.97點；費城半導體指數上漲42.309點，或0.59%，收7270.969點。

DA Davidson的技術研究主管盧里亞（Gil Luria）認為，如今市場正在獎勵AI領域的關鍵參與者，他指的是輝達、微軟、谷歌、亞馬遜、帕蘭提爾（Palantir）等企業，並補充這些公司引領潮流，幾乎攫取了AI領域的所有價值，它們不僅有資金自行構建更多的人工智能算力，還可以通過從雲端平台和其他數據中心合作，進一步擴展資源。

不過除了AI、科技股，市場也關注美國政府延長關門所造成的影響，包含多項延後發布的關鍵經濟數據。此外，美國最高法院本週將審理川普總統針對全面關稅措施合法性的相關辯論，企業供應鏈重整、因關稅不確定性而承受的壓力，同樣備受關注。

