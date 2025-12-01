亞馬遜和Google聯手推出多雲端服務
（中央社倫敦11月30日綜合外電報導）值此短暫的網路中斷可能造成大規模服務癱瘓之際，亞馬遜（Amazon）與Google今天宣布，雙方合作推出多雲端網路服務，以因應日益攀升的可靠連線需求。
路透社報導，這項服務將協助客戶於數分鐘內建立其在亞馬遜與Google運算平台之間，私有且高速的跨雲連結，而無須耗費數週的時間。
亞馬遜網路服務（AWS）網路服務副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）指出，這項合作代表多雲端連結方式的一項「根本性轉變」。Google Cloud雲端網路副總裁恩斯（Rob Enns）則表示，新服務的宗旨是為了讓企業更容易在雲端之間移動資料與應用程式。
Google Cloud指出，企業軟體巨頭Salesforce已率先採用這套多雲端網路服務。
這項新服務距離10月20日亞馬遜網路服務大當機僅1個多月。當時全球數千個網站與應用程式一度癱瘓，包括Snapchat、Reddit等知名平台皆受影響。分析公司Parametrix估計，該次事件恐使美國企業蒙受5億到6.5億美元損失。
亞馬遜網路服務提供企業算力、資料儲存與其他數位服務，是全球最大雲端服務供應商，其次是微軟（Microsoft）的Azure與Google Cloud。
在人工智慧（AI）快速推升算力需求的情況下，各大科技企業，包括Alphabet、微軟與亞馬遜，持續投入巨額資金擴建雲端與網路基礎設施。
亞馬遜雲端事業今年第3季營收達330億美元，遠高於Google Cloud的151.6億美元。（譯者：劉淑琴）20251201
