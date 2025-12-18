亞馬遜啟動後輝達時代 雙線佈局算力革命

七座資料中心從印第安那玉米田拔地而起，象徵亞馬遜正式啟動，「後輝達時代」的算力戰略。亞馬遜自主研發的AI晶片大規模部署，效能成本提升三至四成，為OpenAI競爭對手提供龐大的運算能力。另一方面亞馬遜又跟OpenAI簽下數百億美元合約，雙線佈局雲端與AI晶片帝國。

短短一年時間，印第安那州的玉米田地景急速變調。七棟資料中心拔地而起，組成亞馬遜最新打造的超級基地，也清楚宣告一件事，亞馬遜正大步踏入「無輝達晶片時代」。亞馬遜網路服務執行長加曼表示，目前公司在印第安那州已有約五十萬顆晶片同步運行，整體進度相當順利，因此訂單規模持續放大，預估在今年底前，將聯合運行超過一百萬顆自研的Tranium 2晶片。

廣告 廣告

這批數十萬顆由亞馬遜自主研發的AI晶片，全面提供給OpenAI主要競爭對手Anthropic使用。早在2013年就啟動晶片研發布局的亞馬遜，如今正式加速跨進AI算力競賽的核心戰場。亞馬遜網路服務副總卡利亞納拉曼指出，當公司能從基礎設施最底層掌握整個晶片模組堆疊，就能替AI模型開發者打造最需要的運算能力組合，而不必額外負擔多餘的算力成本。

雖然Tranium晶片在單一效能上不及輝達GPU，但價格效能比可高出三到四成，能容納更多運算單元，同時降低能耗與冷卻支出。這場主打成本與規模的「平價AI算力革命」，正是亞馬遜雲端運算的關鍵底牌。AI科技公司產品長克里格提到，隨著模型需求爆炸式成長，今年能夠支撐如此規模的服務，仰賴的正是多晶片策略，加上新資料中心陸續上線，才能在各地即時提供充足運算容量。

不只如此，亞馬遜也與OpenAI簽下價值約三百八十億美元的長期合約，計畫在美國部署數十萬顆輝達GPU，作為ChatGPT等模型的訓練基礎。表面上是合作夥伴，實際上更像雙線作戰，一邊穩住輝達供應，一邊擴張自家Tranium晶片版圖。科技網路新聞頻道創辦人坎卓維茨分析，市場高度重視晶片可用性，輝達GPU的備貨需求始終龐大，若能不必等待供應期，就能迅速啟動AI計畫，在競爭中搶得先機。

掌控晶片生產節奏與資料中心部署進度，讓亞馬遜在AI基礎建設戰場上，得以繞過輝達供應瓶頸，用速度與規模正面迎戰市場。克里格也指出，所有合作與投資聽起來都很亮眼，但真正的關鍵仍在於是否實際部署、能否讓客戶即刻使用，而這正是亞馬遜表現最突出的地方。不同於其他科技巨頭全力打造自家AI旗艦模型，亞馬遜選擇投資約八十億美元支持Anthropic，策略重心明確放在雲端運算與平台整合。

克里格認為，亞馬遜雲端合作模式的亮點，在於能將龐大運算容量導入AWS Bedrock平台，所有客戶早已就位，只需持續擴充算力，就能快速部署應用。從玉米田到雲端機房，這不只是一場企業投資故事，更是AI時代的速度競賽與集體焦慮。當運算能力被視為新時代的石油，誰能掌控供應與節奏，誰就更接近未來的制高點。

更多 TVBS 報導

一座資料中心耗電如一座城 AI熱潮掀環保爭議

重組邁步！OpenAI、亞馬遜簽380億美元協議

輝達、Intel受影響！中國獲國家贊助資料中心「禁用外國AI晶片」

OpenAI、亞馬遜簽380億美元協議！美股多收紅

