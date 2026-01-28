亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態

記者高珞曦／綜合報導

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，大型電商公司亞馬遜（AMZN.O）最近展開近3個月第2輪裁員，1.6萬名員工面臨失業，官方也坦承在新冠疫情期間為因應網購需求激增，而招募太多員工。

電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布裁員1萬6000人，占其公司員工總數近10％。（圖／路透）

《路透社》報導，亞馬遜已在2025年10月下旬裁撤1萬4000個工作崗位，當時亞馬遜官方即已表示，由於AI日益普及且讓更多任務自動化，因此選擇裁員。執行長傑西（Andy Jassy）認為，公司應該保持靈活應變，快速適應AI顛覆科技產業的趨勢。

2026年1月27日，在1則疑似誤發出去的內部郵件，內容提到28日早上才正式發布的裁員訊息，這項裁員計畫被稱為「黎明計畫」（Project Dawn），引發許多員工不安。

亞馬遜人力資源與科技資深副總裁加萊蒂（Beth Galetti）說，未來可能還會繼續裁員，但裁員不會成為常態，而且會「酌情調整」各職務部門，可能將有新的職位招募需求出現。加萊蒂說，他們正在努力減少職級，以增強員工責任感並消除官僚主義，從而加強亞馬遜整體的能量。

