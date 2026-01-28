亞馬遜大裁員烏龍曝光！「還沒炒人先發慰問信」 估3萬人丟差

亞馬遜電商平台。路透社示意圖



英國廣播公司（BBC）與《商業內幕》週三（28日）都報導，亞馬遜一名高階主管的助理，顯然在週二（27日）晚間誤發了行事曆安排，透露出亞馬遜即將進行的大規模裁員計畫。估計這一波將裁掉3萬人。

報導說，這份行事曆邀請的主旨為「發送黎明計畫（Project Dawn）郵件」，由亞馬遜雲端服務AWS解決方案高級副總奧布里（Colleen Aubrey）撰寫，但應是由助理誤發給許多一般的亞馬遜員工。該行事曆活動原定於美西時間週三凌晨5時（台灣時間週三晚間9時）舉行，但在發出後不久便被取消。

黎明計畫顯然就是這一波大規模裁員的代號。

儘管行事曆邀請遭到撤回，但許多亞馬遜員工已經及時存下內容，裡面附加的訊息寫說：「這是我們一年多來工作的延續，旨在透過減少管理層級、增加權責感並消除官僚主義來加強公司，以便我們能為客戶提供更快的服務。目前針對美國、加拿大及哥斯大黎加受影響同事的通知工作已經完成。」

訊息中還說：「這樣的變革對每個人來說都很艱難……這些決定是經過深思熟慮後做出的，旨在為我們的組織及 AWS 的未來成功奠定基礎。」

先前已有報導，亞馬遜計畫在未來幾天內裁撤數以千計的辦公室職位。這將是該公司自去年10月裁員約1.4萬人以來的第二輪大規模裁員。

一名不具名的前員工向BBC透露，亞馬遜員工已預期這第二輪裁員數週之久。員工間的普遍認知是，高層打算總共裁撤約3萬個職位，預計在本月進行，隨後還將陸續精簡人力直至5月底。

自2022年以來，亞馬遜、Meta（臉書母公司）、Google和微軟等科技大廠，每年都裁員數萬名員工。根據Layoffs.fyi數據，過去四年科技產業估計已裁掉70萬名員工。今年以來，Meta已進行了影響數百人的裁員，Pinterest本週也裁撤了約700個職位。

