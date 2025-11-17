亞馬遜大裁1.4萬人！工程師收通知 忍不住崩潰痛哭

國際知名電商亞馬遜（Amazon）驚傳裁員1.4萬人。（示意圖／翻攝自unsplash）





國際電商巨頭亞馬遜（Amazon）10月28日宣布，為了因應人工智慧時代精簡營運，將大裁員1.4萬人，一名35歲工程師近日接受媒體訪問透露，他收到郵件當下忍不住崩潰哭了。

其中一名在公司任職3年的技術支援工程師約翰·保羅·馬丁尼茲（John Paul Martinez）接受《Business Insider》訪問表示，他在佛羅里達州奧蘭多工作了三年，完全沒聽到任何風聲，在凌晨5點收到人力資源部的電子郵件，通知他已被解僱。

馬丁尼茲回憶，收到通知當下根本反應不過來，一整天都在混亂中度過，直到晚上情緒潰堤忍不住落淚，接著他腦中浮現各種需要錢的支出，包含房貸、車貸、信用卡帳單還有父親的醫療費，完全不知道要怎麼辦，他坦言「非常驚訝，因為事先沒有收到任何關於大規模裁員的訊息，而且又即將進入年底假期。」目前正積極求職中，不過因為亞馬遜和其他大公司都在大裁員，他非常擔心會面臨更激烈的競爭。

而亞馬遜在10月底宣布裁員時，曾向員工保證，被裁員者可獲得90天全額薪水與完整福利，期間也能使用公司內部求職資源，亞馬遜人資高層Beth Galetti也在內部信件中確認，確實會提供這些補償與過渡支援。但馬丁尼茲卻直言，公司承諾的內容根本沒有落實，他不滿表示「亞馬遜在福利、股票選項、資遣方案、內部轉職協助等資訊上，溝通得非常差，大家都一頭霧水。」

