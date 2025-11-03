亞馬遜宣布與OpenAI簽署380億美元協議 提供雲端運算資源

亞馬遜與OpenAI簽署380億美元協議，提供雲端運算資源。

AI（人工智慧）商機龐大，美國科技巨頭亞馬遜公司將在一項為期數年的380億美元協議下，為ChatGPT開發商OpenAI提供雲端運算服務，讓這個ChatGPT開發商能夠使用數十萬顆AI晶片龍頭輝達圖形處理器訓練並運行其人工智慧模型。

根據路透社報導，亞馬遜週一宣布的這項協議凸顯了AI產業對運算能力日益激增的需求，推動著產業朝著技術有望媲美或超越人類智慧的方向邁進。消息公布後，亞馬遜股價在盤前交易大漲5%，收盤漲9.78美元，漲幅為4％。

OpenAI將立即開始使用亞馬遜雲端服務（AWS），所有預定的運算資源預計將於2026年底前全面上線，並在2027年及以後仍有擴充空間。這項協議是OpenAI自上週完成重組以來的首批重大行動之一。這次重組讓這個ChatGPT的開發商得以逐步脫離非營利組織背景。

路透社先前報導提到，OpenAI正為首次公開募股（IPO）鋪路，屆時公司估值可能高達1兆美元。然而，AI公司估值飆升及其龐大的投資承諾，單是OpenAI的總額就超過1兆美元，也引發外界擔憂，認為AI熱潮可能正在形成泡沫。