亞馬遜封鎖1800份疑似朝鮮特工的遠程職位申請

亞馬遜（Amazon）一位高層主管表示，已封鎖超過1800份疑似朝鮮特工的求職申請。

亞馬遜首席安全長史蒂芬·施密特（Stephen Schmidt）在領英貼文中指出，朝鮮人試圖利用盜用或偽造的身份申請遠程IT工作。

「他們的目標通常很直接：獲得聘用、領取薪資，並將工資匯回以資助政權的武器計劃。」他同時表示這種趨勢可能在整個產業大規模發生，尤其是在美國。

美國和韓國當局曾警告，平壤的特工正在從事網絡詐騙活動。

施密特在貼文中表示，亞馬遜在過去一年中，來自朝鮮的求職申請增加了近三分之一。

他指出，這些特工通常與管理「筆電農場」的人合作——指的是位於美國、但由境外遠端操控的電腦。

他說，公司使用人工智能（AI）工具結合員工驗證來篩選求職申請。

施密特表示，這些詐騙者採用的策略越來越精密。

不法分子會利用外洩憑證入侵閒置的領英帳號，以獲得驗證。他們鎖定真正的軟體工程師，以顯得可信度。他呼籲企業向當局報告可疑的求職申請。

施密特警告雇主注意朝鮮詐騙求職的跡象，包括電話號碼格式錯誤以及教育背景不符。

今年 6 月，美國政府表示，已查獲29個「筆電農場」，由朝鮮IT人員非法在美國各地操作。美國司法部（DOJ）表示他們使用盜用或偽造的美國人身份，幫助朝鮮人在美國獲得工作。

司法部還起訴了幫助朝鮮特工獲得工作的美國中介。

今年7月，亞利桑那州一名女子因經營筆電農場，協助朝鮮IT人員在超過300家美國公司獲得遠端工作，被判處超過八年徒刑。

司法部表示，該詐騙計劃為她和平壤帶來超過1700萬美元（約1260萬英鎊）的非法收益。