亞馬遜承諾5年內對印度投資350億美元 將創造100萬個就業機會

《路透》與《CNBC》報導，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）周三（12月10日）宣布，計劃2030年底以前在印度投資超過350億美元（約1兆元台幣），以提升人工智慧（AI）能力，並增加出口，從而擴大印度業務。

同時，其他全球科技公司也在加深對亞洲第三大經濟體印度的佈局。今年，美國主要科技公司已向印度投入數十億美元，凸顯印度作為雲端運算、人工智慧和深度科技發展戰略中心的核心地位。

亞馬遜已在印度投資近400億美元

這項承諾是在亞馬遜於新德里舉行的Smbhav峰會上宣布的。此前，亞馬遜已在印度投資近400億美元。

350億美元的鉅額投資將用於AI驅動的數位轉型，可望帶動印度電商賣家的出口額大增至800億美元，並創造100萬個新的就業機會。前一天，微軟也宣布對印度的大規模AI投資計畫，這些投資象徵美國科技巨頭大舉進軍印度﹒

亞馬遜發布的新聞稿表示，新資金將用於AI驅動的數位轉型、出口成長和創造就業機會，這與印度建構本土AI環境的國家優先事項相互一致。

亞馬遜預計，到2030年底，新投資計畫預計將在印度創造100萬個直接、間接、衍生和季節性就業機會。過去10年，亞馬遜已經幫助印度賣家累積創造超過200億美元的出口額，如今新的投資計劃，將推升賣家的出口額激增3倍，達到800億美元，並且為1500萬家小型企業帶來AI效益。

印度是亞太地區AI支出成長最快的地區

IDC大數據與AI研究的區域研究主管迪皮卡·吉里（Deepika Giri）告訴CNBC，印度是亞太地區AI支出成長最快的地區。

吉里指出，一個主要缺口，也是一個巨大的機會，在於缺乏運行AI模型所需的合適計算基礎設施。

她補充說明，由於貿易緊張局勢和關稅帶來影響，AI技術正在演化，變得更加區域化，亞洲各國正在加快建立自主AI能力，而基礎設施是這些策略的核心支柱。

這項投資凸顯亞馬遜對印度蓬勃發展的數位經濟具有信心，該公司持續在印度建造物流中心、資料中心和支付基礎設施。

亞馬遜宣布新計劃的前一天，微軟宣布承諾未來4年對印度AI基礎設施投資175億美元，這是微軟史上最大亞洲投資計畫，其目標是利用全球人口最多的國家來推動成長。

印度成功吸引微軟、谷歌、英特爾投資

《彭博》報導，微軟的執行長Satya Nadella在與印度總理莫迪會面後表示，該公司將在4年內投入這筆資金。雙方就印度AI發展路線圖及成長重點進行討論。

Nadella在X平台發文強調：「為支持印度的雄心壯志，微軟將投入175億美元，這是我們在亞洲有史以來最大規模的投資，協助印度構建實現AI優先未來所需的基礎設施、技能及自主能力。」

隔天，亞馬遜的新興市場高級副總裁阿米特·阿加瓦爾（Amit Agarwal）也說：「過去15年來，我們很榮幸能夠參與印度的數位轉型之旅。亞馬遜在印度的發展與印度『自力更生』和『發展型印度』的願景完美契合。我們已大規模投資印度小型企業的實體和數位基礎設施建設，創造數百萬個就業機會，並將『印度製造』推向全球。展望未來，我們很高興能夠繼續成為印度數位轉型的催化劑。」

印度作為新興的AI和雲端運算基礎設施中心，近年來吸大量全球科技投資。

10月份，谷歌宣布計畫對印度投資150億美元建造人工智慧資料中心。

本周稍早英特爾宣布與總部位於孟買的塔塔電子公司合作，成為塔塔墊子140億美元半導體製造計畫中的首個主要客戶。

