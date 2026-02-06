亞馬遜拚AI投資人不埋單 盤後交易股價重挫9%

美知名電商亞馬遜決定投入AI市場，被投資人認為「不務正業」，5日盤後交易股價大跌。

美國知名電商亞馬遜5日公布最新財報，由於亞馬遜老闆貝佐斯，打算投入AI競賽，預計今年資本支出將飆升超過50%，引發投資人對亞馬遜「不務本業」的疑慮，再加上市場憂慮龐大投資恐怕拖累獲利，以及亞馬遜第一季獲利預測不盡理想，亞馬遜股價在盤後交易重挫9%。（葉柏毅報導）

路透社報導，據亞馬遜最新預測顯示，2026年全公司的資本支出，將達到約2千億美元，相較於2025年的1310億美元，大幅增長，原因是由於亞馬遜決定與跟隨微軟、Alphabet與Meta的步伐，全力投入AI基礎建設。

廣告 廣告

不過，亞馬遜預估今年第一季營業利潤，介於165億到215億美元之間，遠低於先前分析師預測的220.4億美元。在獲利跟不上投資的情況下，投資人顯然不同意貝佐斯還要加碼搶進AI市場的策略，紛紛決定拋售亞馬遜股票，造成亞馬遜股價在5日的盤後交易大跌。

投資公司「Aptus Capital Advisors」經理人瓦格納就直指，市場並不喜歡看到公司為了成長率，而盲目投入巨額資本支出。瓦格納強調，投資人想看到的是持續且強勁的獲利成長，但現在在亞馬遜上面，顯然沒看到這點。