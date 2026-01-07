亞馬遜擴大AI商用布局！ AWS與Aumovio合作推自駕貨車

【緯來新聞網】路透社報導，亞馬遜正加速把 AI 與雲端運算導入實體應用場景，從自動駕駛貨運到公共空間監控，持續擴大其在智慧移動與安全科技領域的布局。旗下亞馬遜雲端服務（AWS）與汽車產業夥伴深化合作，顯示亞馬遜正積極推動 AI 落地。

AWS 周二宣布，將與德國汽車硬體供應商 Aumovio 擴大合作，支援自動駕駛技術邁向商業化。未來 AWS 將成為 Aumovio 自駕研發的主要雲端平台，相關 AI 工具將首度用於 Aurora 的自動駕駛貨運專案，為 2027 年無人駕駛卡車的大規模上路鋪路。消息帶動 Aurora 股價週二勁揚逾 8％。



隨著車廠與科技公司持續投入巨資，自動駕駛產業正從研發階段逐步走向實際營運，貨運領域被視為最具可行性的應用場景之一。Aurora 目前已在美國展開有限度的無人駕駛貨運營運，成為少數進入實際測試階段的業者。



透過 AWS 雲端系統，Aumovio 工程師可運用生成式與代理式 AI 分析龐大的行車數據，以強化自駕系統訓練與驗證。Aumovio 自動駕駛部門系統與軟體主管表示，驗證第 4 級自動駕駛系統的關鍵，在於確保其能在極端罕見的實際情境下正確運作。他說：「如果沒有人工智慧，在海量數據集中找到這些極端情況將非常困難。」。而公司也同步設計備援系統，確保在主要系統失效時，車輛仍能安全停靠。

