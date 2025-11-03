亞馬遜攜手OpenAI簽380億美元合作案 AI熱潮帶動那斯達克勁揚

美國股市美東時間3日再度掀起人工智慧（AI）交易熱潮。（圖／達志／美聯社）

美國股市美東時間3日再度掀起人工智慧（AI）交易熱潮，帶動以科技股為主的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上揚。投資人持續湧入AI概念股，推升多檔科技巨頭股價，並引發新一輪的市場樂觀情緒。

據《CNBC》報導，那斯達克綜合指數當天上漲0.46%，收於23,834.72點；標準普爾500指數（S&P 500）上漲0.17%，報6,851.97點。相較之下，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）表現疲弱，下跌226.19點或0.48%，收於47,336.68點。

市場焦點聚集在所謂「科技7巨頭」（Magnificent Seven）之一的亞馬遜（Amazon）。該公司股價在宣布與人工智慧新創公司OpenAI達成總額高達380億美元的合作協議後，勁揚4%。根據協議內容，雙方將運用數十萬顆輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）作為基礎，推動AI技術開發與雲端運算服務。

晶片股亦全面走強。資料中心公司Iren宣布與微軟（Microsoft）簽署1項多年期、總值97億美元的合約，為微軟提供Nvidia最新款GB300 GPU運算資源。消息公布後，Iren股價大漲11%，微軟也隨之受益。美光科技（Micron Technology）上漲近5%，領漲晶片族群；輝達股價續漲2%；半導體ETF「VanEck Semiconductor ETF（SMH）」亦上揚近1%。

微軟同日宣布，已獲得川普政府（Trump administration）核發的出口許可，允許輝達向阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，UAE）出口AI晶片。輝達並透露，至2029年底，公司在阿聯酋的總投資將達到152億美元，顯示中東市場在AI戰略佈局中的重要性正快速提升。

儘管AI概念股持續推升大盤，但整體市場的廣度依舊偏弱。當天標普500成分股中，超過300檔個股收跌。分析師指出，這種「少數巨頭撐盤」的現象已持續多月，即使AI相關企業帶動整體指數上漲，但大多數股票仍表現低迷。

D.A. Davidson公司科技研究主管盧里亞（Gil Luria）接受《CNBC》訪問時指出：「市場今天在獎勵那些AI領域的關鍵玩家，例如輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）與亞馬遜（Amazon），以及像帕蘭提爾（Palantir）這樣的公司。」他進一步說明：「這些企業正引領AI的方向，也幾乎攫取了整個產業的主要價值。他們不僅擁有足夠現金建構自有的AI運算能力，還能透過租賃『新雲端』（neoclouds）與資料中心的資源，擴大他們的服務版圖。」

華爾街目前延續上週的漲勢，標普500與道瓊指數在10月分別上漲2.3%與2.5%，那斯達克更強勁上漲4.7%。分析師指出，這波漲勢主要來自AI投資熱潮延續，以及美中貿易緊張情勢出現緩和跡象。

根據數據公司FactSet統計，已有超過300家標普500成分公司公布第3季財報，其中超過8成業績優於市場預期。本週還將有百餘家公司公布財報，包括與AI相關的帕蘭提爾與超微半導體（AMD）。

展望11月，市場或將受惠於「季節性效應」。根據《股票交易年鑑》（Stock Trader’s Almanac）統計，標普500在歷史上11月平均上漲1.8%，為全年表現最強的月份之一。

