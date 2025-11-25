亞馬遜攻 AI 加碼600億美元 廣達、緯創、緯穎等接單可期

亞馬遜（Amazon）將在美國合計投資超過600億美元，強攻這波人工智慧（AI）算力競賽，加上OpenAI、微軟等大廠持續擴大在AI資料中心的投資，持續讓AI伺服器商機進入爆發潮，未來廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等代工廠及jpp-KY等機構件大廠訂單料將持續進補。

為提升雲端算力，支援快速成長的AI需求，亞馬遜計劃在美國印第安納州北部投資約150億美元，設立資料中心園區。亞馬遜表示，除了去年宣布的110億美元投資，新的資料中心項目將為所在地區增加2.4GW算力，且預期可創造1,100個工作機會。

廣告 廣告

此外，亞馬遜也宣布最多將投資500億美元，為旗下雲端事業AWS的美國政府客戶擴大AI、超級運算的算力，這是公司針對公共部門最大規模的雲端基礎設施承諾之一。

針對美國政府的基建計畫預定明年開工，將建設配備先進運算和網路技術的資料中心，在AWS Top Secret、AWS Secret和AWS GovCloud區域，新增近1.3 GW的AI和高性能運算能力。AWS為美國政府客戶提供的雲端服務，根據資料敏感性等級劃分不同區域，目前已為超過1.1萬個美國政府機關提供服務。

由於AI算力當前已經是全球雲端服務大廠（CSP）爭逐的焦點，更被視為各國政府爭搶的新地盤，帶動AI伺服器需求商機持續爆發，當前廣達、緯創、緯穎等代工大廠已經順利搶下亞馬遜AWS、Google及Meta等CSP大廠訂單。業界指出，訂單能見度已經到2027年，且客戶持續追加訂單，代工大廠明年將加速投資在北美設廠腳步，以因應未來AI伺服器龐大商機。

除了代工廠持續暢旺之外，應用在伺服器的機構件需求同樣持續升溫。法人指出，航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY，目前公司訂單能見度已看到明年3月，為因應客戶龐大需求，公司也啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能將增加20％，沖壓產能則增加30％，整體AI相關業務將較今年提升25％以上，將是未來獲利主要來源。

據了解，jpp在AI資料中心的主要客戶便是亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

【看原文連結】

更多udn報導

台灣1老街「像貧民窟」？網揭國旅敗筆關鍵：好牌砸爛

生前曾求情…北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3學生遭立即處決

幾歲才能找到「能一直做下去」工作？ 網揭殘酷真相

37歲「球王太太」曬性感身材 生三寶仍維持緊實線條