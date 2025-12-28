亞馬遜放棄在義大利用無人機送貨計畫 表示「法規限制」

亞馬遜的送貨無人機MK30。亞馬遜官網



美國網路購物巨頭亞馬遜週日（28日）宣布，取消在義大利已經試行一年的無人機送貨計畫，表示主要是因為監管法規限制問題。義大利政府表示不解，認為這是亞馬遜的「財務考量」。

亞馬遜當初在2024年12月宣布，在義大利中部阿布魯佐大區（Abruzzo）的聖薩爾沃鎮（San Salvo），已成功完成送貨無人機的初步測試。

在週日給路透社的聲明中，亞馬遜表示： 「經過策略評估後，我們決定終止在義大利的商業無人機配送計畫。」

亞馬遜補充說：「儘管與義大利航空監管機關有積極的互動與進展，但目前該國整體的商業監管框架，並不支持我們對此計畫的長期目標。」

義大利民航局（ENAC）對此決定表示「出乎意料」，並在週六的一份聲明中說，此舉是由亞馬遜公司政策導致，「涉及該集團近期財務事件」。

無人機送貨是網路商業長期追求的「聖杯」，如果成功，這可以解決網路虛擬世界交易，與現實世界遞送商品結合時，所需要的「最後一哩路」問題。目前，亞馬遜的發貨倉庫已經高度自動化，機器人承擔很大一部分的工作。

當時在義大利試行的送貨無人機是亞馬遜自製研發的MK30，可以無人操作攜帶5磅（約2.27公斤）以下的商品。小雨中MK30無人機也仍然能夠飛行。這型無人機也特別強調低噪音，避免擾民。

該無人機以電腦學習與攝影鏡頭，判別衛星導航圖像中拍不到的曬衣繩、電線等障礙物，避免撞到其他無人機。如有意外，飛行軌跡不正常，該無人機會由人工介入接管操縱。

為了讓送貨無人機加入空域，義大利官方設置了結合無人機與人類駕駛飛機共用的航空走廊「聖薩爾沃U-Space」，是歐洲第一個這種空中走廊。儘管亞馬遜退出在義大利的無人機送貨業務，這個新型態的空中走廊仍將在2026年元旦正式啟用。

