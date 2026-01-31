亞馬遜斥資7500萬美元力推《梅蘭妮亞》紀錄片 天價製作引發政商爭議

美國第一夫人梅蘭妮亞。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）於 29 日晚間在華盛頓「川普－甘迺迪中心」舉行首映會。總統川普與梅蘭妮亞本人出席，現場嘉賓多為川普親信及內閣成員。該片由科技公司亞馬遜斥資高額購入並負責宣傳，相關規模引發外界關注。

亞馬遜以 4000 萬美元購入該片版權，金額高於次高出價者迪士尼的 1400 萬美元。梅蘭妮亞並擔任紀錄片執行製作人，據報可從中分得約七成收益。影片內容記錄梅蘭妮亞於川普第二任期上任前 20 天的行程與生活。

梅蘭妮亞於 28 日受訪時表示，該片將呈現她的工作樣貌、個人狀態以及與人互動的方式，讓觀眾能更了解她本人。亞馬遜除支付版權費外，另投入約 3500 萬美元進行宣傳，約為一般大型紀錄片行銷預算的十倍，包括在美式足球（NFL）季後賽期間投放電視廣告。

川普日前於社群媒體發文，稱該片為「必看之作」，並於首映會上表示影片內容引人入勝。面對媒體詢問是否涉及亞馬遜創辦人貝佐斯向川普政府示好，川普回應自己並未參與相關事宜，並強調該片由梅蘭妮亞主導完成，展現白宮生活。

《紐約時報》報導該片首映時，以「『梅蘭妮亞』首映夜，總統看見光彩，他人看見貪腐」為標題。路透引述匿名官員指出，內閣成員出席首映被視為一項義務。眾議院議長強生則表示，該片對歷史具有重要性，值得投資。票房分析師估算，《梅蘭妮亞》首週票房約為 500 萬美元。

