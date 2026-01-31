亞馬遜斥資7500萬美元力推《梅蘭妮亞》紀錄片 天價製作引發政商爭議
[Newtalk新聞] 美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）於 29 日晚間在華盛頓「川普－甘迺迪中心」舉行首映會。總統川普與梅蘭妮亞本人出席，現場嘉賓多為川普親信及內閣成員。該片由科技公司亞馬遜斥資高額購入並負責宣傳，相關規模引發外界關注。
亞馬遜以 4000 萬美元購入該片版權，金額高於次高出價者迪士尼的 1400 萬美元。梅蘭妮亞並擔任紀錄片執行製作人，據報可從中分得約七成收益。影片內容記錄梅蘭妮亞於川普第二任期上任前 20 天的行程與生活。
梅蘭妮亞於 28 日受訪時表示，該片將呈現她的工作樣貌、個人狀態以及與人互動的方式，讓觀眾能更了解她本人。亞馬遜除支付版權費外，另投入約 3500 萬美元進行宣傳，約為一般大型紀錄片行銷預算的十倍，包括在美式足球（NFL）季後賽期間投放電視廣告。
川普日前於社群媒體發文，稱該片為「必看之作」，並於首映會上表示影片內容引人入勝。面對媒體詢問是否涉及亞馬遜創辦人貝佐斯向川普政府示好，川普回應自己並未參與相關事宜，並強調該片由梅蘭妮亞主導完成，展現白宮生活。
《紐約時報》報導該片首映時，以「『梅蘭妮亞』首映夜，總統看見光彩，他人看見貪腐」為標題。路透引述匿名官員指出，內閣成員出席首映被視為一項義務。眾議院議長強生則表示，該片對歷史具有重要性，值得投資。票房分析師估算，《梅蘭妮亞》首週票房約為 500 萬美元。
更多Newtalk新聞報導
片商已砸7500萬美元! 美第一夫人紀錄片《梅蘭妮亞》上映 全美、世界票房慘澹
婉拒川普邀請！ 紐西蘭宣布「現階段」不考慮加入和平委員會
其他人也在看
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 32則留言
老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 8則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 75則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 17則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝
喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞員工，「老蕭」蕭敬騰、Summer暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡！」老蕭更堅持邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。旗下藝人包括小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、廖柏雅出席在萬豪酒店舉辦的尾牙宴，現場發出的獎金高達7位數。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 4 小時前 ・ 5則留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 13則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 23則留言
陳漢典收小S手寫紅包！列婚姻祕訣「一週至少做愛4次」：這樣可以撐15年
藝人陳漢典與LuLu25日舉辦婚宴，雖然昔日《康熙來了》搭檔小S未能親自出席，但她的祝福卻超有存在感，一封親筆寫滿叮嚀的紅包袋曝光後，立刻引發熱烈討論造咖 ・ 1 天前 ・ 14則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 63則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言