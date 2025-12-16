亞馬遜曾想收購被擋！iRobot破產拱手中企 創辦人嘆「三輸悲劇」

掃地機器人始祖iRobot14日聲請破產保護，iRobot執行長安格直言這件事本來可以避免，並稱這是「三輸悲劇」。美聯社



掃地機器人始祖iRobot日前宣布聲請破產保護，未來產權將轉讓給位於中國深圳的杉川機器人公司，預計私有化下市，引發市場震撼。有消息指出，電商巨擘亞馬遜（Amazon）2022年曾嘗試收購iRobot，不過最終卻因歐洲監管障礙告吹，如今落入中國企業手裡，讓iRobot執行長安格（Colin Angle）坦言是「三輸悲劇」。

據外媒《CNBC》報導，由3名麻省理工學院工程師於1990年創立的iRobot，可說是「掃地機器人」始祖，2002年推出的Roomba掃地機器人大獲成功，不但囊括美國42%市佔率，更在日本吃下65%的市場，隨後公司快速茁壯，並於疫情期間達到巔峰，市值一度於2021年衝上35.6億美元（約台幣1,121億元）。

不過隨著市場競爭激烈，iRobot陷入削價競爭惡性循環，在無法保持技術領先的情況下，又遇上美國總統川普對主要生產地越南課徵46%的超高關稅，導致公司成本暴增，營運狀況雪上加霜。

儘管亞馬遜於2022年開出17億美元（約台幣535億元）全現金收購iRobot，不過該筆收購案最終因歐盟和美國聯邦貿易委員會的監管審查告吹。當時iRobot在收購案告吹後大幅度裁去超過3成員工，安格也宣布辭去執行長和董事會主席的職務。亞馬遜則對監管機構的決定表示「令人遺憾」，直言這本可以提升iRobot與對手較量中的競爭力。

如今公司聲請破產保護，未來中國的杉川機器人將取得100%股權，其餘債權人與供應商則將獲得全額付款。安格對此表示，「公司宣布破產令人深感失望，對消費者而言無疑是一場悲劇」，並表示這本可以避免，對消費者、機器人產業和美國的新創經濟來說，可說是三輸悲劇。

