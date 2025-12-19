亞馬遜李奧衛星群升空 總數仍落後SpaceX星鏈

「5、4、3，火箭引擎點火，2、1，火箭升空！」，聯合發射聯盟的擎天神5型火箭，攜帶亞馬遜李奧計畫的27枚衛星，將為全球客戶提供快速可靠的網路。

亞馬遜集團旗下的「亞馬遜李奧衛星網路計畫」再度成功地升空，進入軌道的衛星總數達到180枚，但與起步早很多的星鏈相比，衛星群的規模還是差了很多。

就在亞馬遜李奧衛星群升空的前2天，SpaceX的星鏈也以自家的獵鷹9號火箭，讓軌道上的衛星數量增加了27枚。總計從2019年首度發射以來，星鏈計畫的衛星群已有超過1萬枚進入軌道，估計目前可操作的衛星數量在8000到9000枚之間，因此以網路覆蓋率來看，星鏈現階段是遙遙領先。

不過亞馬遜集團依舊信心滿滿，因為星鏈的衛星之間與地面通訊採用較傳統的無線電波，連線速度在100Mega到200多Mega。而原名「古柏計畫」的亞馬遜李奧計畫採用雷射光學，不僅速度大幅提升，網路延遲的情況也明顯改善。

衛星光學連結室主任馬薩爾卡說明，「衛星之間以光學來連結，用雷射光連結古柏計畫的各衛星形成一個天網，讓我們得以觸及偏遠地區的顧客，提供高速、延遲最少的網路連結。光學連結的挑戰在於要從一枚衛星，以雷射對準幾千公里外的夥伴衛星，讓後者能抓到訊號，並追蹤秒速7000公里的其他衛星。」

一般來說，衛星網路的關鍵在離地表述百公里的太空，因此可以避免地面與海底電纜遭有心人破壞的問題。

另外，不少國家都有偏遠離島與山區難以建立電纜的困擾，衛星網路可提升服務偏鄉民眾的能力，因此各主要國家也將衛星網路視為重要的戰略產業。

除了美國有星鏈等5、6家業者有的擅長航運業的衛星連結，有的主攻企業客戶。歐盟、中國、印度與俄羅斯都致力發展自有的衛星網路產業。不過絕大多數都還在起步階段，現有的衛星網路市場仍舊是星鏈獨大的局面。