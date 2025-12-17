亞馬遜歐洲總部裁員震撼彈！370人丟飯碗 創20年新高

知名電商巨頭亞馬遜（Amazon）將在盧森堡對370進行裁員。（示意圖／翻攝unsplash）





知名電商巨頭亞馬遜（Amazon）於10月28日宣布，將在全球對1.4萬人進行裁員，而位於盧森堡的歐洲總部也宣布，將對370人進行裁員，也是該國自20年以來，規模最大的一次裁員。對此，盧森堡總工會（OGBL）發言人史考特（Isabel Scott）也直言，這波裁員並未尊重當地重視勞資對話的社會制度。

根據《Transport Topics》、《彭博社》、《engadget》報導，亞馬遜計畫在未來數週於盧森堡裁員約370人，佔當地員工總數的約8.5%。原先亞馬遜計畫裁減470人，但根據歐盟法律，公司在進行大規模裁員前，需與員工代表或是當地政府進行協商。亞馬遜員工代表團成員錢德拉塞卡爾（Prash Chandrasekhar）表示，大多數受影響的員工將在明（2026）年2月收到裁員通知。

此波裁員潮受影響最大的就是「軟體開發工程師」。相關人士分析，由於科技業目前正積極推動利用人工智慧（AI）取代部分程式編寫工作，而亞馬遜也在今年宣布，將在全球裁減約1.4萬個職位，以增進公司整體策略的發展。

而盧森堡擁有68萬人口，以相對較高的薪資水平和較低的所得稅而聞名，是著名的金融中心。不過，有員工指出，這次的裁員通知，將迫使370名失業員工面臨激烈競爭，而且短時間內在盧森堡找到並不容易。對於從其他國家調動至盧森堡工作的員工，如果3個月內未能找到新職，他們將不得不離開盧森堡，回導自己的家鄉。

針對亞馬遜（Amazon）歐洲總部近期在盧森堡裁員一事，盧森堡總工會（OGBL）發言人史考特直言，這波裁員「其實可以避免」。她批評，這正是大型科技公司一貫的運作模式，無視盧森堡長期重視勞資對話的社會制度，「政府努力吸引外國人才，但這些企業卻直接套用美國式『雇用與解雇』文化，未尊重當地的勞動模式」。

這次是盧森堡自20年以來，規模最大的一次裁員。總工會指出，上一次盧森堡出現如此大規模裁員，已是2006年日本電子大廠TDK關閉公司，在當時裁撤了344名員工。工會團體同時將矛頭指向盧森堡長年給予亞馬遜的高額稅務優惠。

總工會表示，亞馬遜與多數跨國企業一樣，透過在盧森堡設立控股公司來統籌歐洲業務，並利用歐洲法院於2023年認定合法的會計規則，長期申報歐洲營運虧損，以降低稅負。公開資料顯示，亞馬遜歐洲控股公司Amazon EU Sarl去年在歐盟電商銷售額高達704億歐元（約為2.61兆元新台幣），但幾乎全數被各項支出抵銷，最終僅繳納約1.8億歐元（約為66.7億元新台幣）的公司所得稅。

對此，亞馬遜回應強調，公司在歐洲各國繳納的企業稅額「高達數億歐元」，並完全遵守各地稅法規定，強調「企業稅是依據獲利，而非營收計算」，亞馬遜公司在去（2024）年也持續在歐洲進行高額投資，獲利本就有限。儘管面臨裁員爭議，亞馬遜並未宣布縮減在盧森堡基希貝格商業區的布局；該地仍是他們在歐洲電商、供應鏈與軟體工程的核心據點。

