亞馬遜歷來最大規模裁員 傳再砍1.5萬人

（中央社舊金山22日綜合外電報導）兩名知情人士透露，亞馬遜（Amazon）正計劃於下週進行第2輪裁員，這是亞馬遜縮減約3萬名辦公室員工整體目標的一環。

路透社先前報導，亞馬遜去年10月已裁減約1萬4000個白領職位，約為3萬人目標的一半。

因未獲授權討論公司計畫而要求匿名的知情人士表示，這次裁員總數預計與去年大致相同，最快可能於27日開始。亞馬遜發言人婉拒置評。

知情人士表示，公司旗下的亞馬遜網路服務（AWS）、零售、Prime Video以及稱為「人員體驗與技術」（People Experience and Technology）的人力資源等部門的職位預計將受到影響，但完整範圍尚不清楚。

廣告 廣告

消息人士也提醒，亞馬遜的計畫細節仍可能有變數。

這家總部位於西雅圖的線上零售商，將去年10月的一輪裁員歸因於人工智慧（AI）軟體的興起，並在公司內部信中表示：「這一代AI是自網際網路以來我們所見過最具變革性的技術，它讓公司能以前所未有的速度創新。」

然而，執行長賈西（Andy Jassy）後來在公司第3季財報電話會議上告訴分析師，這次裁員「並非真正由財務驅動，甚至也不是真正由AI驅動」，而是「文化問題」，意指公司官僚體系過於龐大。

賈西去年稍早曾表示，他預期隨著AI應用帶來效率提升，亞馬遜的白領人力將隨時間縮減。

目前各大企業正日益利用AI編寫軟體程式碼，並採用AI代理將例行任務自動化，以節省成本並降低對人力的依賴。亞馬遜在去年12月的年度AWS雲端運算大會上，大力宣傳旗下最新的AI模型。

裁減全部3萬個職位將占亞馬遜158萬名員工的一小部分，但卻占亞馬遜白領人力的近10%。亞馬遜大部分員工是在訂單履行中心和倉庫工作。

這將是亞馬遜30年歷史上最大規模的裁員。亞馬遜曾於2022年裁減約2萬7000個職位。

去年10月受影響的員工被通知將可繼續支領薪水90天，期間可申請內部職位或尋找其他工作；這段期限將於26日到期。（編譯：李佩珊）1150123