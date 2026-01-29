亞馬遜版「飢餓遊戲」? 人資部門爆烏龍意外洩密 再次大規模裁員引發猜疑

[Newtalk新聞] 美國電商巨頭亞馬遜 ( Amazon ) 近期再次宣布將進行大規模裁員，受影響員工人數預估多達 1.6 萬人，影響範圍主要包含雲端服務、零售、 Prime Video 與人資等多個部門。然而，在正式公布裁員計畫前，亞馬遜的人資部門卻意外將裁員草案透過內部郵件發給旗下數千名員工，相關郵件在亞馬遜員工間造成的猜疑，也被媒體形容為「亞馬遜版的飢餓遊戲」。

根據白俄羅斯媒體《NEXTA》報導，當地時間 28 日，亞馬遜宣布將執行一份涉及 1.6 萬名員工的裁員計畫，在改革公司組織架構、精簡管理階級的同時，推動人工智慧 ( AI ) 工具在公司內的應用。報導稱，這是亞馬遜在 3 個月左右的時間內推出的第 2 次大規模裁員，兩次裁員行動影響人數合計多達 3 萬人。

然而，在亞馬遜正式公布裁員計畫前，亞馬遜的人資部門卻爆出了一個巨大的烏龍。該報導指出，亞馬遜人力資源部日前曾將一份涉及企業重組的內部郵件草稿發送給上千位亞馬遜職員，讓許多員工在公司發布公開消息前就得知了即將發生的大規模職務變動。報導稱，雖然亞馬遜人力部門迅速撤回了相關郵件，但郵件截圖卻在亞馬遜的內部聊天群組以及社群媒體上廣泛傳播。

針對裁員計畫可能遭人資部門洩露一事，亞馬遜也透過公開聲明，承認相關郵件「發送時間過早」，並順勢公布了裁員計畫的內容。針對可能受到影響的 1.6 萬名員工，亞馬遜承諾將給予 90 天的時間，讓員工們在公司內部尋找新的職位，「如果被裁員工沒辦法及時找到工作，公司也將給予遣散費以及醫療保險」。

《NEXTA》也開玩笑的表示，該封被洩露的裁員郵件意外引發了亞馬遜員工之間的相互猜疑，「亞馬遜內部的『飢餓遊戲』已經正式開始了」。

